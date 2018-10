Lastra (PSOE) niega haber pedido el rescate del peaje del Huerna (AP-66) y Podemos le acusa de mentir

Publicado 11/10/2018 12:04:27 CET

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras del Gobierno asturiano, el socialista Fernando Lastra, ha negado este jueves en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) haber reclamado nunca el rescate de la concesión del peaje del Huerna, en la AP-66. El dirigente asturiano ha respondido a una interpelación del secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, quien ha acusado al dirigente socialista de mentir a los asturianos por haber solicitado la eliminación del peaje hace unos meses y ahora no.

Fue en el mes de febrero cuando Lastra, cuando Mariano Rajoy estaba en la Presidencia del Gobierno y el PP introdujo una enmienda para no prorrogar las concesiones de autopistas que vencían entre 2018 y 2021, Lastra hizo diferentes declaraciones en la que calificaba de agravio mantener el peaje del Huerna. Dijo que si España quedaba libre de peajes, también Asturias debería estarlo y que su planteamiento era que los usuarios no pagasen.

En su intervención de este jueves en el parlamento asturiano, Lastra ha dicho que lo que hizo fue "suscitar una discusión" sobre la situación en la que quedaba Asturias cuando los peajes de otras zonas no eran renovados. "No dije que la solución fuese el rescate", ha dicho, insistiendo en que esa opción no es viable.

Ripa, sin embargo, ha dicho que Lastra se mostró exigente cuando gobernaba el PP, pero que ahora ha cambiado de opinión porque está el PSOE, su partido, en el poder. Ha añadido que no es la primera vez que los socialistas "mienten" en esta materia.

El diputado de Podemos ha dicho que el peaje solo sirve para que vivan a su costa "unos sinvergüenzas" y ha exigido a Lastra que lidere un frente judicial para impugnar el contrato y auditar las cuentas de la concesión, de forma que se suprima el peaje, dando cumplimiento a una declaración institucional suscrita por el parlamento asturiano por unanimidad. "La inacción no es una alternativa", le ha reprochado al consejero asturiano.