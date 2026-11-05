Ledo descarta aplicar de forma automática en la concertada la reducción de carga lectiva a mayores de 55 años

Archivo - Trabajadores de educación concertada frente a la Consejería de Educación. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha descartado la aplicación automática en la enseñanza concertada del acuerdo de reducción de la carga lectiva para docentes mayores de 55 años que se ha alcanzado con la red pública.

En respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Vox Javier Jové en la Comisión de Educación de la Junta General, la Ledo ha argumentado que las mejoras laborales deben abordarse teniendo en cuenta las particularidades de cada red educativa. "No podemos trasladar una medida sin más de una red a otra porque el marco en el que se gestiona y se organiza cada una de las enseñanzas es diferente", ha señalado.

En este sentido, la titular de Educación ha explicado que, en la red pública, la Administración autonómica actúa como empleadora directa, mientras que en la concertada las relaciones de los trabajadores corresponden a las entidades titulares de los centros dentro del marco del convenio colectivo.

No obstante, la consejera ha mostrado la disposición del Principado a analizar con los sindicatos y las patronales del sector concertado posibles fórmulas que permitan avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes con más trayectoria profesional.

"Tienen más alumnos por clase, tienen más horas lectivas, muchas más horas lectivas, tienen más niños con necesidades educativas especiales, presentan mejores resultados y en cambio se les castiga", ha resumido el Jové, quien ha pedido explicaciones por la diferencia de trato entre ambas redes educativas.