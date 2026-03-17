Ledo reivindica su gestión frente a las denuncias de partidas sin ejecutar del PP y falta de planificación

La consejera de Educación, Eva Ledo, durante el Pleno de este martes. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha defendido este martes la gestión de su departamento ante las críticas del Grupo Popular en la Junta General del Principado, resaltando que la Consejería atiende a más de 117.000 alumnos desde Educación Infantil hasta Formación Profesional a través de 482 centros educativos, incluyendo enseñanza de 0 a 3 años y otros regímenes especiales.

Durante su intervención en el Pleno, la titular de Educación ha destacado el refuerzo de la plantilla docente, las sustituciones, los procesos selectivos, la creación de 47 escuelas infantiles autonómicas, así como la implementación de medidas de equidad, transporte, comedor escolar, inclusión educativa y programas de bienestar emocional. Además, ha subrayado las inversiones en infraestructuras, obras de conservación, seguridad y dotación tecnológica a los centros educativos.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la consejera ha señalado que los datos globales muestran un 96,77% en fase de obligación de gasto y un 98% en fase de autorización de gasto, mientras que la inversión directa se situaría entre el 73% y el 51% en fase de autorización, cifras que, según ha explicado, superan los datos parciales aportados por el PP.

Por su parte, la diputada del PP Gloria García ha criticado la gestión del presupuesto de la Consejería, señalando partidas de inversión con porcentajes de ejecución muy bajos en mobiliario y equipamiento de centros, educación especial, Secundaria, Formación Profesional e infraestructuras, e indicando que del cómputo total quedarían sin ejecutar más de 15 millones de euros. La parlamentaria 'popular' ha denunciado que, año tras año, los presupuestos presentan "parches", repeticiones de partidas y falta de planificación, calificando la gestión de "desastre, engaño y caos".

La consejera ha respondido que los movimientos presupuestarios reflejan medidas de eficacia y eficiencia, cumpliendo con la Ley de Contratos y con las fases de gasto legalmente exigidas, e insistiendo en que la valoración de la gestión educativa no puede limitarse únicamente a los porcentajes de inversión, sino que debe contemplar el conjunto de gastos de personal, bienes, servicios y subvenciones que permiten garantizar la atención educativa a toda la población.