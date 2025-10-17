Leiva actuará en Oviedo el 19 de septiembre dentro de su gira 'Gigante', en el penúltimo concierto del tour

Archivo - El cantante Leiva actúa durante su concierto en el Movistar Arena, a 21 de junio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Leiva ha anunciado este jueves la última tanda de conciertos de su gira 'Gigante', que llegará a su fin en 2026. El artista madrileño actuará el 19 de septiembre en el recinto de La Ería, en Oviedo, en el que será el penúltimo concierto del tour y en el marco de las fiestas de San Mateo.

La gira, que ha recorrido los principales escenarios del país, se despedirá días después con un último show en el Movistar Arena (Madrid). Las entradas para el concierto de Oviedo ya están disponibles a través de la web oficial del cantante.

Con un repertorio que incluye tanto sus temas más recientes como clásicos de su carrera en solitario, Leiva promete una velada especial para su público asturiano en la recta final de su tour.