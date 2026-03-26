El León de Oro ofrecerá en la Catedral de Oviedo un concierto con la 'Messa di Requiem', de Pizzetti

Archivo - El coro El León de Oro, dirigido por Marco Antonio García de Paz, en la Catedral de Oviedo. - BEATRIZ MONTES DURAN - Archivo

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coro El León de Oro, dirigido por Marco Antonio García de Paz, ofrecerá el lunes 30 de marzo, a las 20.00 horas, su concierto de Semana Santa en la Catedral de San Salvador de Oviedo, con un programa que incluirá la 'Messa di Requiem', de Ildebrando Pizzetti.

La actuación, organizada en colaboración con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, forma parte de la temporada artística del conjunto y mantiene la tradición del concierto del Lunes Santo.

El programa establece un recorrido musical por piezas de Tomás Luis de Victoria, Antonio Lotti y Lorenzo Donati, con un eje central en la obra de Pizzetti, una composición sacra poco habitual en los escenarios.

El concierto se desarrollará en la Catedral con entrada libre hasta completar aforo. La apertura de puertas está prevista a las 19.30 horas y el acceso se realizará por orden de llegada.