El Letrado Mayor urge al Gobierno a entregar a Vox los informes sobre el Jefe de Explotación de Valgrande-Pajares

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox, Javier Jové, ha indicado este jueves que el Letrado Mayor de la Cámara ha remitido a su grupo el pasado 4 de febrero, y tras las reiteradas quejas planteadas, un informe en el que se urge a la Administración a facilitarles "sin más dilación" los dos informes elaborados por dos empresas técnicas en 2019 y 2022 que auditan el funcionamiento y la seguridad en relación a la actuación del jefe de Explotación de la estación invernal de Valgrande-Pajares.

"Esta es la primera vez en la historia de la Junta que pasa esto. Hay una obsesión de ocultar información a la labor de la oposición, lo que nos hace pensar que el contenido de esos informes que nos niegan de manera reiterada deben ser mucho más duros y severos de lo que esperábamos", ha indicado Javier Jové en rueda de prensa.

Ha advertido el diputado de Vox, que por mucho que el Gobierno de Adrián Barbón, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, se empeñen, finalmente "la verdad va salir a la luz", porque ha recordado que su grupo ya ha registrado la solicitud de comparecencia de los responsables de las ingenierías que han elaborado los informes así como del propio jefe de la explotación.

"No entendemos esta obcecación y empeño en no facilitar unos informes que deben ser demoledores. Ante esta situación no vamos a quedar de brazos cruzados. Nuestros servicios jurídicos ya están estudiando la viabilidad de iniciar acciones judiciales por la obstrucción en la labor de oposición", explicó Jové.

Javier Jové ha reiterado el compromiso de su partido por dar a conocer cualquier novedad de los "serios problemas" que hay en la estación de Valgrande-Pajares derivados del nombramiento como jefe de estación de una persona que "no tiene la capacidad para el cargo".

Ha vuelto a repetir que "gracias a un concurso amañado un fontanero ha llegado al cargo de jefe de estación". "Un concurso en el que puntuaban los inútiles cursillitos del Adolfo Posada pero no los cursos específicos sobre transporte por cable que tenía el interino. Así le entregaron la plaza al sindicalista y fontanero", indicó Jové.

Ha manifestado el parlamentario que el Gobierno lleva seis años conociendo lo que ocurría porque as quejas de usuarios, empresas de esquí, asociaciones y demás han sido constantes y sin embargo no se ha hecho nada por cambiar la situación.

"Llevan seis años con este tema para haber buscado otra persona. Durante todo este año se ha tapado la labor de esta persona con importantes vínculos sindicales. Seis años de incidentes y quejas que han tenido ya como gota que colma el vaso el casi descarrilamiento de la telecabina el pasado año", manifestó el diputado de Vox.