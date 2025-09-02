La licitación de las obras y dirección de Tabacalera se elevan hasta más de 22 millones de euros

La colección del Piñole se trasladará al Revillagigedo en 2026 para iniciar las obras de reforma en el museo

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes una elevación de los límites de compromisos de gasto que permitirá continuar con la tramitación, tanto de la licitación de las obras como de la dirección de obra, del proyecto de Tabacalera.

En concreto, se eleva al 77,43 por ciento para el año 2026, al 142,37 por ciento para 2027, al 150,35 por ciento para 2028 y al 151,11 por ciento para el ejercicio 2029.

Todo ello suma, entre el importe de la obra y el de la dirección, una cuantía global de 22.288.640,77 euros. La intención del Ejecutivo municipal es poder aprobar la citada licitación a una Junta de Gobierno extraordinaria este próximo viernes. Así lo ha anunciado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, el portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador.

A este respecto, el edil ha destacado que, con una licitación de 22 millones de euros, el Ayuntamiento va a invertir en Tabacalera cinco veces más de lo que se ha hecho en cultura en el último lustro.

Ha señalado, unido a ello, que serán 42 los meses que se computan desde el inicio de las obras hasta que finalicen la totalidad de ellas. Eso sí, ha remarcado que las obras se harán por fases, siendo la primera la construcción de el edificio anexo al histórico, en el que se albergará la colección del Piñole.

Martínez Salvador ha incidido en que esto ofrece "una gran oportunidad", ya que la colección de Nicanor Piñole engloba más de 6.000 obras, de las que están expuestas en el museo dedicado al pintor únicamente 80.

La idea, según el edil, es que la obra de Piñole pueda ser contemplada "en una magnitud muy superior a lo que se está pudiendo disfrutar en la actualidad".

Al tiempo, ha avanzado que, hasta que puedan ser expuestas en el nuevo edificio auxiliar al histórico en el Centro de Arte de Tabacalera, en 2027 de este edificio, podrán verse el próximo año en el Palacio Revillagigedo muchas más obras de las que actualmente están en el museo, que pasará a ser reformado para albergar la Oficina de la Mujer.

Gracias a ello, se espera poder revitalizar una colección artística que en la actualidad, dentro de la red de museos municipales, "es con diferencia la que menos visitas está obteniendo año tras año".

En este sentido, el Piñole recibe 13.000 visitantes, frente, por ejemplo, a los más de 50.000 del Museo de la Casa Natal de Jovellanos. Ha insistido, en este caso, en la conveniencia de la ubicación temporal "estratégica" en el Revillagigedo, donde se ha mostrado seguro de que va a tener muchas más visitas que las que actualmente tiene.

Referente a las críticas del PSOE, las ha achacado a que no soportan, a su juicio, que un Gobierno que no es de su signo y que está liderado por Foro Asturias, pueda hacer una actuación en materia cultural "que ellos, sinceramente, no solo no se atrevieron, sino que no están capacitados para llevar a cabo", ha sostenido.

Ha recordado, asimismo, que fue un Gobierno anterior de Foro quien ejecutó las obras de consolidación del histórico edificio y ahora les toca las de la adecuación interior y la de la construcción de los nuevos edificios.

Además, ha retado al PSOE a que explique por qué, más allá de criticarlo todo, no dice la razón por la que quiere, a juicio del edil, "que se retrase la apertura de un espacio que atienda de una manera digna a un problema de la sociedad tan importante como es el de la violencia contra las mujeres".

"La violencia contra las mujeres no se combate haciéndose una foto en un minuto de silencio cada vez que, desgraciadamente, hay un asesinato en nuestro país o en nuestra región", ha remarcado Martínez Salvador.

"Se combate generando espacios dignos y espacios donde se pueda tratar a todas estas mujeres de la manera que se tiene que hacer para que puedan solucionarse los problemas", ha agregado, antes de indicar que es lo que va a hacer el Gobierno local.

El concejal ha aprovechado para destacar que aquello que depende del Ayuntamiento "da pasos adelante", como el derribo de la nave de Flex, la ampliación del Parque Científico y Tecnológico o el desarrollo de Naval Azul, mientras que aquello que lleva el PSOE, a nivel regional y nacional, "por desgracia, no sigue el mismo curso". Como ejemplos ha puesto el vial de Jove o el retraso en la ampliación del hospital de Cabueñes.

Por otro lado, y en cuanto a la Junta de Gobierno, se ha resuelto la convocatoria de subvenciones a las fiestas de barrios y parroquias, con un monto total de 148.300 euros entre 40 comisiones de festejos o asociaciones vecinales.