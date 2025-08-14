Licitado el plan director y proyecto de reforma integral del Hospital Monte Naranco por 520.456 euros

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha sacado a licitación la redacción del plan director y del proyecto básico para la reforma integral del Hospital Monte Naranco de Oviedo, con un presupuesto de 520.456 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Esta actuación permitirá modernizar, ampliar y adaptar el equipamiento.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visitó este jueves el hospital, especializado en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, la consulta ginecológica preventiva y la atención a infecciones de transmisión sexual, entre otros servicios singulares.

Según ha explicado la titular de salud, el documento que se redacte será la hoja de ruta para definir el futuro del hospital y permitirá establecer mejoras funcionales y de equipamiento, además de cambios organizativos que faciliten una atención más ágil, resolutiva y centrada en las personas.

También se busca optimizar las condiciones laborales del personal sanitario y alcanzar los mejores resultados asistenciales.

Entre las propuestas de futuro destaca la creación de unidades sin ingreso, como el hospital de día, y nuevas unidades de cirugía mayor ambulatoria, que ofrecerán alternativas a la hospitalización convencional para patologías de menor complejidad, especialmente en el ámbito geriátrico.

Salud también abordará la renovación energética del edificio, con intervenciones en la envolvente térmica y en las instalaciones, para contener el consumo y aumentar el confort.

"Una vez contemos con el desarrollo del plan funcional, podremos trasladar las necesidades a espacios y distribuciones concretas, que se plasmarán en el plan director del hospital, procurando minimizar el impacto en la actividad asistencial", señaló la consejera.