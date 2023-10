Lilian Tintori respalda a María Corina Machado: "Llamamos al voto para rescatar la democracia en Venezuela"

"En América Latina no se deja el poder", apunta el escritor Javier Moro, desconfiado con el reciente acuerdo de Barbados



La activista Lilian Tintori ha mostrado este miércoles su respaldo a María Corina Machado y ha animado a la participación de los venezolanos, tanto residentes como exiliados, en el proceso de primarias que la oposición celebra este fin de semana. "Llamamos al voto para rescatar la democracia", ha dicho en una entrevista a Europa Press, reclamando "libertad" para su país.

"Democracia" y "libertad", de hecho, han sido las dos palabras más repetidas por Tintori, que se encuentra en Oviedo para presentar el libro 'Nos quieren muertos', junto al escritor Javier Moro, quien se muestra desconfiado con la concreción real del reciente acuerdo de Barbados sobre garantías para las elecciones de 2024. "En América Latina no se deja el poder", apunta, añadiendo que Disodado Cabello ya lo advirtió con su frase "De aquí no nos saca nadie".

La obra relata los últimos 20 años de la vida política y social de Venezuela y la historia de la familia formada por Tintori con el líder opositor Leopoldo López, que finalmente no ha podido participar, al tener que desplazarse a Kiev para ofrecer su apoyo como co-fundador de la organización World Liberty Congress (WLC), frente a la invasión rusa de Ucrania.

Han escogido Oviedo por ser una de las ciudades españolas con más venezolanos e inciden en que su historia personal también sirve para contar la historia de "un tercio de la población exiliada".

"Podrán prohibir el libro", dice el autor respecto al gobierno de Nicolás Maduro, e incluso tratar de "destrozar" su reputación pero se muestra tranquilo porque no podrán "destrozar la verdad que ya está contada".

Lilian Tintori cuenta el cambio vital que supuso pasar de una vida ordinaria a la excepcionalidad de convertirse en activista en defensa de los derecho humanos tras el juicio a su marido y su encarcelación hasta llegar al exilio en España, así como los cambios que tuvieron que asumir sus familias, incluidos sus hijos.

Recuerda el "ambiente tenso" de los años previos y cómo comenzaron las amenazas en la época de Hugo Chávez pero admite que "nunca" llegaron a imaginar que tendrían que afrontar "siendo inocente" un juicio por implicación en protestas violentas y su condena a prisión.

Más de 500 entrevistas y el trabajo de tres años de Javier Moro tras la pandemia han contribuido a profundizar en una historia muy mediatizada y recuperarla para la opinión pública frente al "aislamiento informativo" de Venezuela.

Respecto al cambio que se ha producido en Ecuador con la victoria de Daniel Noboa, Tintori reclama para Venezuela "elecciones libres también". "Siempre hemos querido votar libremente y con garantías", sostiene, asegurando que ese es el sueño de muchos: "Es nuestro sueño, es lo que queremos el año que viene".

ELOGIOS A GONZÁLEZ Y CRÍTICAS A ZAPATERO

Además de agradecer el respaldo del expresidente español Felipe González y la acogida en España, se ha referido a la acción del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, del que ha dicho que "siempre dice que quiere ayudar pero no ha logrado nada en todos estos años, lo único que ha hecho es estar al lado de Maduro, pero Maduro es un dictador".

Incide en que su objetivo es regresar a Venezuela. Para ello, seguirán "luchando hasta el final". "Estamos hablando de libertad, no de ideología; no vamos a doblegarnos", zanja.

Javier Moro, por su parte, valora los principios de Lilian Tintori y de Leopoldo López, de quien dice que "no es extremista, es íntegro". Así, se muestra satisfecho de haber contribuido con un libro "útil" para "ver una realidad que sino no se vería y despertar conciencias". "La felicidad te la da el sentido de propósito en la vida", asegura, convencido de que esta obra "ha cumplido una función, tenga éxito o no".