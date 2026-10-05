Llamazares (IU) ve la vivienda como eje de campaña y reivindica su papel para "empujar hacia la izquierda"

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado este lunes que la organización afronta en Asturias y en la capital asturiana las elecciones generales del 29 de noviembre "en buenas condiciones", y ha situado la defensa del acceso a una vivienda asequible como uno de los principales ejes de la próxima campaña.

Llamazares ha vinculado la convocatoria electoral al rechazo parlamentario de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara dos decretos ley en materia de vivienda.

El dirigente de IU ha sostenido que la formación llega a la cita electoral avalada por su "compromiso social" y por su trayectoria en la promoción de políticas de progreso relacionadas con la vivienda asequible, tanto desde el ámbito autonómico como municipal.

"Situar las necesidades sociales" Llamazares ha defendido que el "valor" de IU reside en "empujar hacia la izquierda" y en situar las necesidades sociales en el centro de la acción política, tanto desde las instituciones como junto a los movimientos sociales y la ciudadanía.

A su juicio, IU debe impulsar al PSOE hacia políticas "más progresistas" cuando participa en los gobiernos, manteniendo al mismo tiempo su presencia en la calle y su vínculo con las reivindicaciones sociales.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha subrayado que la vivienda constituye actualmente uno de los principales problemas del país y ha reclamado políticas "proactivas" que garanticen el acceso a una vivienda asequible y protejan a los trabajadores frente a la especulación y los intereses de las grandes fortunas.

CONTENCIÓN ANTE LA DERECHA

Por otro lado, Llamazares ha señalado que IU debe desempeñar en estas elecciones un papel de "muro de contención" frente a la derecha y la extrema derecha. Frente al modelo que, según ha criticado, prioriza los intereses de las élites económicas, ha apostado por construir una alternativa política y social que sitúe a las instituciones al servicio de la mayoría social.

El portavoz ha extendido esta estrategia a las elecciones municipales previstas para mayo, al defender la necesidad de reforzar alternativas de izquierdas también en el ámbito local.