Llamazares pide auditar a Aqualia en Oviedo por deficiencias en el agua y falta de transparencia

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y el concejal Alejandro Suárez frente a la sede de Aqualia. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha pedido este jueves que el Ayuntamiento solicite a la Sindicatura de Cuentas una auditoría del contrato de Aqualia ante las deficiencias que presenta el servicio y la falta de transparencia de la contrata del agua.

En unas declaraciones a los medios frente a la sede de la empresa, ha puesto de manifiesto la "degradación" del servicio de aguas en el municipio y ha alertado de problemas en el suministro, además de deficiencias en el mantenimiento en infraestructuras críticas como la de Cuyences.

Frente a estos problemas, que son recurrentes en localidades como Trubia, Llamazares ha lamentado que el Equipo de Gobierno lo limite a "problemas puntuales". "Llevamos con problemas puntuales ya mucho tiempo", ha criticado.

A esto se suman los problemas de información hacia los ciudadanos y hacia los grupos municipales que ponen de manifiesto la "opacidad" de la empresa, además de denuncias de los propios trabajadores de Aqualia que apuntan a problemas estructurales.

A juicio de Llamazares, es el momento de hacer una auditoría de la gestión. Si no puede hacerlo el Ayuntamiento porque tiene un departamento de aguas "muy pequeño", IU considera que el marco adecuado sería la Sindicatura de Cuentas, ente público que entre sus funciones tiene el análisis de los contratos.

El objetivo de IU es que el Ayuntamiento solicite la auditoría a la Sindicatura a través de un acuerdo plenario, pero si no lo hace, elevarán la causa a la Junta General del Principado de Asturias.