Llamedo afirma que Asturias es la CCAA que más apoyo da a las víctimas de violencia de género

Gimena Llamedo, en Laviana - FSA-PSOE

OVIEDO 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejrea de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha afirmado este viernes en Laviana que Asturias es la comunidad autónoma que más apoyo da a las víctimas de violencia de género.

Llamedo ha intervenido en el acto 'Mujeres mayores: romper el silencio de la violencia machista', organizado por la FSA-PSOE con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La dirigente asturiana ha indicado que en los últimos dos años se ha alcanzado más de dos millones de euros en apoyos, se ha incorporado la violencia vicaria y se ha duplicado las ayudas a los huérfanos en Asturias.

"Podemos decir alto y claro que somos la comunidad autónoma que más apoyo da a las víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas", ha destacado.

Además, Llamedo ha acusado a la derecha de renunciar a la igualdad y a las políticas contra la violencia de género al pactar con la ultraderecha. "Cuando la ultraderecha viene a tratar de atacar, a tratar no a atacar directamente y siempre vemos a esta derecha que parece que es qu pacta con ellos", ha afirmado Llamedo en el mencionado acto.

La dirigente socialista ha insistido en que cuando el PP pacta con Vox "renuncia a la igualdad de manera muy fácil. Pero es que nunca creyó en la igualdad y en la violencia de género".

Llamedo ha dicho que no fue hasta que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España cuando se hizo realidad el pacto contra la violencia de género.