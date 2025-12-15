Llamedo afirma que el presupuesto regional hará de 2026 el año de la IA en el Principado

Comparecencia de Gimena Llamedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha afirmado este lunes que el presupuesto aprobado por el Gobierno asturiano hará de 2026 el año de la inteligencia artificial (IA) en el Principado, con "menos papeles, menos esperas y más tiempo para atender a empresas y ciudadanía".

Llamedo, junto a su equipo ha comparecido en la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para dar cuenta de las partidas que gestionará su departamento. La Consejería de Llamedo cuanta con 221,57 millones en el proyecto.

La dirigente socialista asturiana ha asegurado que la modernización administrativa constituye una política sostenida del Gobierno de Asturias para mejorar los servicios públicos y la relación con la ciudadanía.

Ha explicado que con ese propósito ya se han dado pasos como la Ley Simplifica, el despliegue de la aplicación miPrincipado o la creación de la Oficina Económica de la Presidencia para facilitar proyectos empresariales. "El uso de la inteligencia artificial también contribuirá a alcanzar este objetivo", ha explicado.

La vicepresidenta ha desgranado varias iniciativas relacionadas con la IA. Así, ha anunciado que el próximo año se extenderá a otras áreas un plan piloto aplicado este ejercicio a las ayudas de natalidad, que utiliza inteligencia artificial para la lectura de documentación y permite agilizar de manera significativa los plazos de resolución.

Ha indicado que con esta ambición, la transformación digital seguirá siendo uno de los ejes del presupuesto, con 95,29 millones, de los que 42,7 se destinan a inversión.

"Cada euro invertido es una lucha contra la burocracia", ha afirmado Llamedo. Entre los proyectos más destacados figuran el desarrollo de una 'superapp' que integrará los servicios digitales del Principado, las mejoras en miPrincipado, el uso de la IA como apoyo a la tramitación administrativa y a los servicios públicos, el refuerzo de la ciberseguridad y nuevas actuaciones para garantizar la fiabilidad de los sistemas digitales.

Ha indicado que las cuantas consolidan además a Asturias como territorio de referencia en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, con la puesta en marcha de una factoría de IA y un 'sandbox' (una especie de campo virtual de pruebas) regulatorio.

La factoría permitirá desarrollar y aplicar soluciones concretas para simplificar trámites y mejorar la gestión pública, mientras que el 'sandbox' funcionará como un entorno controlado para probar nuevos usos de la IA con seguridad jurídica, supervisión humana y garantías éticas.

El presupuesto destina también casi tres millones a la modernización de infraestructuras críticas para la gestión de emergencias, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del Principado ante situaciones extremas.

La vicepresidenta ha destacado igualmente la apuesta por la formación en inteligencia artificial del personal público, con programas específicos tanto para perfiles directivos como para el conjunto de la plantilla. Estos programas serán impulsados por la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial y el Instituto Asturiano de Administración Pública.

"El objetivo es que la Administración gane tiempo para las personas y para las empresas, utilizando la tecnología para simplificar trámites y reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos", ha explicado Llamedo.

En paralelo, ha dicho que el presupuesto refuerza los servicios públicos con 1.465 nuevas plazas, concentradas en servicios públicos esenciales. El grueso del incremento corresponde a sanidad, con 206 profesionales médicos y sanitarios, y educación, con 1.158 nuevas plazas, la mayoría para docentes (938) y técnicas de educación infantil (167).

La vicepresidenta ha subrayado que la mayor parte del personal de la Administración se concentra en los pilares del Estado del bienestar: cerca del 40% de la plantilla corresponde a sanidad y alrededor del 30%, a educación.

"En política, hay dos modelos: reforzar los servicios públicos o debilitarlos. Este gobierno apuesta sin ambigüedades por servicios públicos de calidad, frente a las políticas de recortes y privatización aplicadas en otras comunidades autónomas, como Madrid, cuyas consecuencias ya son visibles para la ciudadanía", ha concluido.