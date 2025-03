Llamedo apuesta por reforzar la confianza y empoderamiento de las mujeres para romper los "techos de cristal"

OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha apostado este sábado en Santander por reforzar la confianza y el empoderamiento de las mujeres para lograr romper los "techos de cristal" durante su intervención en el encuentro abierto 'Una Cantabria en igualdad' que organiza el PSOE de Cantabria en el marco de su XV Congreso en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

Llamedo ha incidido en los avances logrados pero matizando que "aún falta mucho para alcanzar la igualdad real". Entre otros aspectos, ha apuntado cómo la brecha salarial es una de las desigualdades claras hacia las mujeres.

También se ha referido a la distribución desigual en los cuidados y la falta de corresponsabilidad, aunque se haya avanzado con medidas como los permisos de maternidad y paternidad, así como a la desigualdad en las pensiones o a la desigualdad de presencia de mujeres en espacios de poder público y de ámbito privado.

"Nos queda que haya más mujeres referentes", ha afirmado, argumentando que cuando se ofrecen responsabilidades a las mujeres, hay que hacer frente a la "falta de autoestima o de confianza". "Nos queda dar más pasos y empoderarnos", asevera.

Llamedo, asimismo, ha incidido en que partidos como Vox muestran su rechazo a los agentes de igualdad, de la mesa de igualdad y de la concertación social. Al respecto, ha recriminado que "no es solo que no les importe, sino que no quieren avanzar hacia la igualdad en ningún ámbito".

Además, la vicepresidenta del Gobierno asturiano ha puesto en valor la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y apela a la unidad, de la mano del movimiento feminista, para trabajar en igualdad desde las edades más tempranas.

Con todo, ha advertido del riesgo del "negacionismo" y ha mostrado su preocupación porque haya acuerdos de gobierno con partidos negacionistas.