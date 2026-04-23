Llamedo avala el sistema de cobertura de jefaturas de servicio y el PP ve la provisionalidad como mecanismo de control

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llanedo, y el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, durante la comparencia en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha acusado este jueves al Gobierno del Principado de Asturias de utilizar la provisionalidad en la cobertura de jefaturas de servicio para "controlar" la Administración, en el transcurso de la comparecencia de la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, en la Junta General.

Durante el debate, solicitado por el Grupo Popular, Cuervas-Mons ha criticado que la "inmensa mayoría" de estos puestos están cubiertos mediante comisiones de servicio, un sistema que ha recordado es "excepcional" y reservado a supuestos de urgente e inaplazable necesidad. A su juicio, el Ejecutivo autonómico está haciendo un uso generalizado de este mecanismo en detrimento del concurso de méritos, que es el procedimiento ordinario.

"¿O acaso lo que están tratando de hacer con las comisiones de servicio es una suerte de libre designación encubierta?", ha planteado el diputado 'popular', quien ha sostenido que esta situación responde a una "voluntad de control" de la estructura administrativa. "No convocan ni resuelven los concursos con la periodicidad legal porque no les interesa", ha añadido, para concluir que el escenario actual es "indefendible".

Ante estas críticas, tanto la consejera como el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, han defendido la legalidad del sistema actual, explicando que la existencia de un concurso en marcha, convocado en diciembre de 2024, permite mantener las comisiones de servicio más allá de los dos años.

Llamedo ha explicado que más de la mitad de las jefaturas de servicio no están cubiertas de forma definitiva, aunque ha defendido la legalidad del sistema y la necesidad de estas figuras para garantizar el funcionamiento de la Administración.

La consejera ha detallado que en la estructura actual del Principado existen 182 servicios -incluidos puestos con rango equivalente-, de los que 60 están cubiertos de forma definitiva mediante concurso de méritos, 106 de manera provisional -a través de comisiones de servicio, adscripciones provisionales o sustituciones- y 16 permanecen vacantes.

Llamedo ha reconocido que el proceso de resolución de concursos podría ser más ágil, pero ha atribuido los retrasos a la complejidad normativa y a procesos de reorganización interna.

RESTO DE GRUPOS

La portavoz de Vox, Carolina López, ha acusado al Ejecutivo de tratar la Administración "como un cortijo" y de actuar con "dejación de funciones", lo que, según ha sostenido, repercute directamente en la calidad del servicio público y en la gestión de los recursos.

El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Adrián Pumares (Foro Asturias), ha considerado necesario delimitar con claridad qué puestos pueden cubrirse mediante sistemas excepcionales y ha advertido de que interpretaciones demasiado amplias pueden debilitar la seguridad jurídica del sistema. También ha apelado a reforzar la transparencia y la motivación de las decisiones en materia de provisión de puestos.

En sentido contrario, el diputado socialista Ricardo Fernández ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha acusado al PP de mantener un discurso "repetido" y alejado de los datos reales. Ha sostenido que la Administración asturiana no abusa de la libre designación y ha subrayado que los concursos de méritos en marcha buscan garantizar seguridad jurídica y estabilidad en la función pública.

Por su parte, el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha defendido la gestión del Ejecutivo autonómico y ha criticado la "falta de coherencia" del PP, al que ha reprochado que cuestione en Asturias prácticas que, según ha señalado, también se aplican en otras comunidades autónomas gobernadas por los populares. Ha subrayado además que el Principado se encuentra entre las regiones que menos recurre a la libre designación en comparación con otras administraciones.