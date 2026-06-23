Llamedo defiende que Barbón "no se ha callado jamás" ante los casos de corrupción

La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha acusado este martes a la oposición de utilizar la corrupción como "arma arrojadiza" y ha defendido la actuación del presidente asturiano, Adrián Barbón, ante este tipo de casos.

Llamedo ha asegurado que a los grupos de la oposición no les preocupa lo que el presidente autonómico "diga o deje de decir", sino que les "incomoda" que Asturias tenga "un gobierno estable" y "centrado en resolver los problemas de la gente". Según ha señalado, a la derecha Barbón no le molesta, sino que le "estorba" porque representa "la mayor garantía para la continuidad de las políticas de progreso en Asturias".

La vicepresidenta también ha reivindicado que la posición del Gobierno asturiano frente a la corrupción no ha variado y es de "rechazo absoluto, sin matices y sin excepción a cualquier conducta vinculada a la corrupción, se produzca donde se produzca y afecte a quien afecte".

Además, ha sostenido que Barbón "se ha pronunciado siempre con claridad y con contundencia" en defensa de la ejemplaridad en la vida pública y que "no se ha callado jamás" ante este tipo de situaciones.