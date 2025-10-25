Llamedo destaca el impacto económico y turístico del Desarme tras su reconocimiento como Fiesta Nacional

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, ha afirmado que el reconocimiento de la Declaración del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional "es algo bueno para Oviedo, algo bueno para Asturias, algo bueno para la economía asturiana". "En definitiva, agradecida, muy agradecida de recibir este premio", ha asegurado.
Llamedo ha insistido en que "año a año se va consolidando, va cogiendo cada vez más fuerza, más protagonismo" este evento, que ha supuesto "un impulso importante" y que ha llenado "las calles de Oviedo, las mesas, los restaurantes de gente disfrutando de este menú de la paz".
La vicepresidenta ha destacado que "el turismo se va consolidando cada vez más como un importante motor económico que contribuye a la economía asturiana, generando empleo, generando actividad" y que se está extendiendo "especialmente en aquellas zonas rurales en las que el turismo rural nació en Asturias hace 40 años y cada día se va consolidando más".