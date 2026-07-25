Llamedo reclama un Pacto de Estado contra los incendios y destaca el envío de efectivos de Asturias a Madrid

La vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, este sábado en Villaviciosa. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha hecho este sábado una llamada a la reflexión a quienes niegan el cambio climático y ha emplazado a las fuerzas de la derecha y la extrema derecha, citando expresamente a Vox, a dejar de mantener este tipo de discursos ante las consecuencias de la crisis climática.

En declaraciones a los medios en Villaviciosa, donde ha asistido a la inauguración del XI Festival del Arándano y los Frutos Rojos, Llamedo ha defendido la necesidad urgente de alcanzar un pacto de Estado en materia de prevención de incendios y de otorgar la importancia correspondiente al cambio climático ante los efectos que está generando. "Hay que poner pie en pared, hay que hacerle frente con un pacto", ha sostenido.

Llamedo ha expresado la solidaridad del Ejecutivo asturiano ante la situación de los incendios que se registran en el centro del país y ha detallado que Asturias ha desplazado ya un dispositivo integrado por cinco bomberos y una motobomba, al que se han sumado otros dos efectivos. Entre ellos figura un técnico experto en prevención de incendios y protección de pueblos e interfaz, cuyo traslado a Madrid se ha producido a requerimiento para incorporarse al mando del operativo, ofrecer asesoramiento y apoyar.