Llanes inicia los trabajos de control de la gaviota patiamarilla en el casco urbano

Dos ejemplares de gaviota patiamarilla. - AYUNTAMIENTO DE LLANES

LLANES, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha puesto en marcha un nuevo servicio gratuito para el control de la población urbana de la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) para la campaña de nidificación de este año 2026.

El objetivo general que persigue este servicio es la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Llanes, realizando una correcta gestión de la población de estas aves para prevenir y evitar el crecimiento desmesurado de la misma, provocando posibles plagas y problemas de salubridad pública, al tiempo que se asegura el bienestar de esta especie.

El principal objetivo que persigue este servicio es la reducción y desplazamiento de la población de gaviotas que ha colonizado el medio urbano, haciendo uso de este para alimentarse de los desechos generados y colonizando los tejados para ubicar sus zonas de cría, lo que genera una serie de problemas para el ciudadano, ruidos, malos olores, desperfectos en los tejados e incluso ataques al ser humano.

El plan de actuación consistirá en un estudio poblacional inicial de las gaviotas que usan el medio urbano durante la época reproductiva y de su distribución en el casco urbano. Este estudio se iniciará en el mes de abril y se complementará durante la campaña de retirada de nidos, lo que nos proporcionará una referencia exacta del problema generado para el Ayuntamiento de Llanes.

Desde el mes de mayo se comenzará con la retirada de nidos, finalizando el control de los tejados con problemas en el mes de agosto, realizando un mínimo de tres visitas a cada tejado afectado, para impedir el nacimiento de aves por nuevas puestas de reposición.

Las intervenciones consistirán en la visita a la propiedad afectada por dos técnicos que procederán a realizar una revisión ocular del tejado afectado y a la retirada de los nidos encontrados y de su contenido (huevos, pollos), posteriormente se realizará el mismo proceso con un mes de diferencia entre visitas, hasta la constatación de que la pareja establecida no realizará nuevos intentos de cría.