Llanes y Nava compiten por representar a Asturias en la campaña navideña de Ferrero Rocher

Archivo - Iluminación de Navidad - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Llanes y Nava compiten para representar a Asturias en la campaña navideña 'Juntos Brillamos Más', de Ferrero Rocher, cuya primera fase de votaciones comenzó este lunes, 26 de octubre. La localidad que consiga más apoyos en esta etapa pasará a la siguiente ronda como candidata asturiana a recibir la iluminación navideña de la marca.

La edición de este año cuenta con 34 localidades candidatas, dos por cada comunidad autónoma, y deja en manos de los ciudadanos la elección de las poblaciones que avanzarán en el proceso. Los votos pueden emitirse a través de la página web de la campaña, en la que se puede seleccionar la localidad preferida.

La segunda fase comenzará el 9 de noviembre, cuando se elegirá una localidad por comunidad autónoma entre las 17 que hayan superado la primera ronda. A partir del 30 de noviembre, cinco candidatas competirán por llegar a la fase final, que se resolverá entre dos localidades desde el 7 de diciembre. La ganadora se anunciará el 14 de diciembre.

La campaña 'Juntos Brillamos Más' celebra este año su duodécima edición y busca reconocer el patrimonio, las tradiciones y el atractivo de localidades de toda España mediante la instalación de una iluminación navideña especial. El Ayuntamiento de Llanes ha animado a vecinos y visitantes a participar en las votaciones.