Llanes pide al Principado medidas de seguridad en la AS-115 a su paso por Turanzas

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha vuelto a reiterar ante el Gobierno de Asturias la solicitud de medidas de seguridad vial en la AS-115 a su paso por Turanzas. Lo ha hecho días después de que se produjese un nuevo accidente mortal en es tramo, cuando un ciclista fue atropellado.

Desde el Ayuntamiento de Llanes reiteran que han solicitado de forma reiterada, hasta tres veces en el último año, medidas de seguridad vial, sin que la administración del Principado haya hecho nada al respecto.

Ya en el pasado mes de septiembre este equipo de gobierno llevó a Pleno una moción sobre reclamaciones al Principado en materia de seguridad vial en carreteras de competencia autonómica. Entre ellas se incluía la solicitud de instalación de badenes reductores de velocidad, paso de peatones y señalización vertical en Turanzas (AS-115).

De dicho Acuerdo Plenario adoptado el 4 de septiembre de 2024 se dio traslado a la Viceconsejería de Infraestructuras y Movilidad de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios.

Meses antes, el 4 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Llanes afirma haber remitido al Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, una "reiteración de solicitud" de señalización de seguridad vial en la carretera AS-115 en el tramo de Vibañu, en la que además de lo referido a esta localidad se solicitaba también mejoras de seguridad peatonal y visibilidad en tres puntos para la incorporación de vehículos en la AS-115 y reducción de velocidad en la recta de la AS-115 en Turanzas.

"Tampoco en esta ocasión el Principado hizo nada al respecto", lamentan desde el consistorio. Más recientemente, el 23 de junio de 2025, nuevamente Llanes habría solicitado a la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios la adopción de medidas en la recta de Turanzas, y más concretamente en el entorno del cruce del Colegio Don Orione y la entrada de Posada, pidiendo la limitación de velocidad como zona escolar (30 km/h) y la oportuna señalización.