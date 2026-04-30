Llaneza (PSOE) destaca la "lucha democrática" de Indalecio Prieto en el aniversario de su nacimiento

El PSOE de Oviedo homenajea a Indalecio Prieto. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha destacado este jueves en Oviedo la "lucha democrática" de Indalecio Prieto en homenaje que la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE) ha hecho al político socialista frente a su casa en la calle Magdalena en el aniversario de su nacimiento.

En unas declaraciones a los medios, Llaneza ha asegurado que "merece la pena recordar por todo lo que él luchó en favor de las libertades y la recuperación de la democracia, en un momento en el que a veces parece que damos por supuesto que la democracia es algo que está garantizado".

Fernández Llaneza ha subrayado que Prieto fue un personaje que "tuvo una vida muy intensa" y que "le tocó protagonizar hechos históricos de este país". Ha remarcado que su legado no debe juzgarse "de forma aislada", sino considerando el conjunto de su trayectoria vital. En este sentido, ha afirmado que "lo que prevalece" es "el gran papel que durante gran parte de su vida jugó en favor de la democracia, por retornar la democracia a España".

El portavoz socialista ha destacado cómo el histórico político socialista estuvo "reuniéndose con los que habían sido sus rivales políticos, como el caso de Gil Robles", remarcando también su participación en el "germen de la Unión Europea".