La lluvia obliga a aplazar al domingo el cine al aire libre de 'Paddington en Perú' en Moreda, Aller

Aller aplaza al domingo la proyección de ‘Paddington en Perú’ por la previsión de lluvia - ALLER

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aller ha anunciado el aplazamiento de la proyección de la película 'Paddington en Perú', prevista para este viernes a las 21.45 horas en el Campo de la Iglesia de Moreda, debido a la previsión de lluvia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), existe un 100% de probabilidad de lluvia en Aller entre las 18.00 y las 24.00 horas, por lo que la sesión se traslada al domingo 16 de agosto a las 21.45 horas.

En caso de que también se prevea lluvia para el domingo, la actividad será suspendida. La proyección forma parte del programa 'Verano en Aller 26' y la organización prevé repartir gratuitamente bolsas de palomitas entre los asistentes.