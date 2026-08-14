La lluvia obliga a aplazar al domingo el cine al aire libre de 'Paddington en Perú' en Moreda, Aller

Aller aplaza al domingo la proyección de ‘Paddington en Perú’ por la previsión de lluvia
Aller aplaza al domingo la proyección de ‘Paddington en Perú’ por la previsión de lluvia - ALLER
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 14:41
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   OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Aller ha anunciado el aplazamiento de la proyección de la película 'Paddington en Perú', prevista para este viernes a las 21.45 horas en el Campo de la Iglesia de Moreda, debido a la previsión de lluvia.

   Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), existe un 100% de probabilidad de lluvia en Aller entre las 18.00 y las 24.00 horas, por lo que la sesión se traslada al domingo 16 de agosto a las 21.45 horas.

   En caso de que también se prevea lluvia para el domingo, la actividad será suspendida. La proyección forma parte del programa 'Verano en Aller 26' y la organización prevé repartir gratuitamente bolsas de palomitas entre los asistentes.

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