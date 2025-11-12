Localizado con un golpe en la cabeza un hombre desaparecido en Moreda de Aller

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este miércoles a un hombre desaparecido en la localidad de Moreda de Aller, después de sufrir una caída y quedar atrapado entre la maleza con un fuerte golpe en la cabeza. El operativo se activó a las 23.30 horas del martes, cuando un amigo del desaparecido alertó a las autoridades tras perder contacto con él durante las fiestas de San Martín.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, el denunciante explicó que ambos se encontraban juntos en la plaza de Moreda cuando, en un momento dado, el desaparecido se separó del grupo y dejó de responder a las llamadas telefónicas. Minutos después, el hombre contestó brevemente desde un descampado, sin ofrecer más datos sobre su ubicación, lo que llevó a la Guardia Civil a iniciar una búsqueda inmediata por la zona.

Durante más de tres horas, los agentes del área de Seguridad Ciudadana rastrearon el entorno hasta recibir un aviso a las 2.20 horas de que se escuchaban gritos pidiendo auxilio en las inmediaciones de Nuevo Oyanco, cerca del río que atraviesa la localidad. La búsqueda se concentró entonces en las vías del tren paralelas al cauce fluvial, donde finalmente lograron localizar al hombre.

Según detalla la Guardia Civil, la víctima se encontraba inmovilizada entre zarzas y vegetación espesa, con heridas en el rostro y el cráneo, además de síntomas de hipotermia. El propio afectado explicó a los agentes que había sufrido una caída y golpeado la cabeza contra una piedra, quedando incapacitado para moverse.

Ante la dificultad de acceso, se requirió la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres. Los agentes consiguieron evacuar al herido hasta el apeadero de Nuevo Oyanco, donde fue atendido por los servicios médicos, que se hicieron cargo de su traslado y asistencia sanitaria.