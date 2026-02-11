Localizado con vida el hombre de 83 años desaparecido en Oviñana, Cudillero

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 83 años desaparecido en Oviñana, Cudillero ha sido localizado con vida. El varón se encontraba en la zona donde esta noche, Bomberos del SEPA, habían hallado diversos objetos personales, un gorro y unas gafas, que la familia confirmó como suyos. En las inmediaciones de la carretera CU-7, a la altura del kilómetro 5.

La Unidad Canina lo localizaba esta mañana según confirmó, a las 08.39 horas, el mando de bomberos al frente del dispositivo. El afectado se encuentra en una zona boscosa.

El hombre fue evacuado al Hospital San Agustín de Avilés para realizarle más pruebas.