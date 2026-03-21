Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en Grado

Archivo - Helicóptero en La Morgal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Grado, han localizado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en la zona de La Mata, en el concejo de Grado, tras recibirse el aviso de su desaparición horas antes.

Según ha informado el SEPA, el Centro de Coordinación de Emergencias fue alertado a las 17.20 horas de que el hombre había salido de su domicilio a las 12.00 horas para desbrozar una finca en Merín de Arriba y no había regresado a comer.

Tras el aviso, se informó a la Guardia Civil y se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos a bordo del helicóptero medicalizado, además de efectivos de bomberos del parque de Grado.

Previamente, a las 16.59 horas, el 112 Asturias había recibido un aviso de un incendio de monte bajo en la misma zona, por lo que se desplazaron bomberos del parque moscón. A su llegada, varios vecinos indicaron que había una persona realizando una quema y que no lograban localizarla.

Después, tras la coordinación de los distintos avisos, se activó el dispositivo de búsqueda en la zona, que concluyó a las 17.44 horas, cuando los efectivos de bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre.

En el lugar permanecen efectivos de bomberos de Grado y Somiedo, junto al Jefe de Zona Centro y una empresa forestal, que continúan trabajando en la extinción del incendio.

La Guardia Civil se hará cargo de las diligencias para el levantamiento del cadáver.