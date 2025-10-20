López Moro presenta un presupuesto de Cultura para 2026 "meditado" para potenciar la ciudad como referente

La concejala de la Concejalía de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, presenta los presupuestos de 2026 junto al director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón (FMC), Aitor Martínez. - EUROPA PRESS

La reducción en el capítulo de personal permite destinar más recursos a reforzar programas y proyectos

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de la Concejalía de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este lunes el presupuesto de sus respectivas áreas, que en el caso de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) es de 17.413.400 euros, de los que 491.000 euros corresponden a la Concejalía de Juventud.

López Moro, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha apuntado que este presupuesto crece un 3,3 por ciento más en lo que respecta a la aportación del Ayuntamiento del presente año.

"Es un presupuesto meditado, adecuado, reflexionado, que cumpliendo con todas las reglas vigentes de gasto, se ha confeccionado atendiendo a las necesidades y criterios técnicos y a los equipamientos que forman parte de la Fundación", ha resaltado, antes de justificar que les dota de los recursos necesarios para el desarrollo de los distintos servicios, programas y actividades. "Es el más alto de la historia de este organismo autónomo", ha añadido.

Ha resaltado, asimismo, que el capítulo 1 de gastos de personal, que en los últimos años mostraba una tendencia creciente, ha descendido del 60 al 52 por ciento del presupuesto total.

Esto, según la edil, permite destinar más fondos a desarrollar y fortalecer programas como Feten, Feria del Libro o Danza Xixón, cuyo porcentaje en el presupuesto ascenderá entre un 4 y un 15 por ciento. "Con ello actualizamos, fortalecemos, renovamos y visibilizamos la oferta, así como una mayor calidad de la programación", ha insistido.

Otra parte de ese dinero, según la edil, irá algunas novedades, como el nuevo programa de artes escénicas. También habrá un aumento del acompañamiento a personas con diversidad funcional, que pasará de 4.000 a 14.300 euros. A esto ha sumado que se harán jornadas y distintas actuaciones para la prevención del acoso escolar.

De igual forma, sube el presupuesto de Música Guiada, que estará descentralizado en distintos centros municipales integrados. Asimismo, se van a renovar las áreas de exposición permanente de los museos Campa Torres, Termas Romanas y Museo del Ferrocarril.

Se mantiene, en cambio, la misma dotación para la tercera convocatoria del Palacio, Programa de Residencias Artísticas. A este respecto, ha destacado que una de las artistas que estuvo allí, Mónica Mura, llevará su proyecto el año que viene a un gran museo nacional, mientras que la obra de García de Marina estuvo en el Equipamiento Nacional Portugal dedicado a la fotografía.

En cuanto a la cultura tradicional y Llingua, ha avanzado que se reforzarán las líneas de acción, de acuerdo con la Ley Autonómica de Uso y Promoción del Asturiano.

Además, en el capítulo 4, convenios y subvenciones, supone un 7,9 por ciento del presupuesto total. Y si bien se mantiene la cifra, hay dos nuevos convenios, dotados ambos con 10.000 euros.

Uno es el de la Asociación Berde, para un proyecto de arte y transformación social con participación de colectivos de diversidad intelectual, y otro es el de la Sociedad Filarmónica Gijonesa. Se incrementa, por otro lado, el convenio de la Banda de Música, que pasa de 287.000 a 300.000 euros.

También ha apuntado que, en cuanto al capítulo de inversiones, se aseguran los fondos bibliotecarios, aunque hay una subida "leve" en lo referente a los equipamientos museísticos.

Respecto a la concejalía, ha indicado que hay una partida presupuestaria que va destinada a las exposiciones que se realizarán en el Palacio de Revillagigedo.

López Moro ha remarcado el "éxito" que tuvieron, con más de 100.000 visitantes, estas dos exposiciones. Ha apuntado, a este respecto, que hay una partida de 194.000 euros dedicada para toda la organización de las muestras.

En cuanto a la restauración del parque escultórico urbano, habrá una partida de 50.000 euros para continuar con la labor iniciada. La edil ha incidido en que lo que no se pueda terminar con cargo al presupuesto de este año, la intención es terminarlo el año que viene y luego ver, según las fichas e informes de los restauradores, las que tengan una mayor urgencia.

La edil ha aludido, también, a la finalización y apertura al público, en el primer semestre de 2026 con fondos PRTR, del refugio antiaéreo Cimavilla, baterías y el proyecto CAMPA.

Ha señalado, por otra parte, que en la Concejalía de Infraestructuras hay una serie de obras que afectan a equipamientos culturales.

López Moro ha señalado que hay 350.000 euros para mantenimiento y mejora del Museo del Ferrocarril, de las Termas Romanas y del Museo del Pueblo de Asturias. También ha resaltado los dos millones y medio de euros para el inicio de la obra del equipamiento museístico de Tabacalera, llamado a ser, según la edil, "el nuevo buque insignia de la cultura de nuestra ciudad".

"Nunca antes hubo tal volumen de actividad cultural, esta diversidad cultural, esta pluralidad de oferta y todo ello acompañado de un alto nivel de calidad", ha reivindicado López Moro.