López (PSOE) afirma que los ciudadanos le han colocado en Oviedo "y ahí tengo una gran responsabilidad"

Publicado 11/07/2019 20:13:07 CET

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Oviedo y actual concejal del PSOE Wenceslao López ha afirmado, en relación con las voces que lo colocan como senador por designación autonómica, que la ciudadanía de Oviedo le ha colocado en la ciudad y en la oposición "y creo que hay tengo una gran responsabilidad que hacer".

En declaraciones a los medios minutos antes de la Asamblea Ordinaria convocada por la Comisión Ejecutiva de la AMSO-PSOE, López ha sido preguntado por los rumores que lo colocan como senador por designación autonómica, una de las primeras decisiones a las que tendrá que hacer frente el nuevo parlamento asturiano después del verano.

"Me pueden colocar donde quieran, pero la ciudadanía de Oviedo me ha colocado en Oviedo y en la oposición y creo que hay tengo una gran responsabilidad que hacer. No hay que precipitar posiciones", ha indicado López. En ese sentido, ha afirmado que en política "hay que estar en cada momento en lo que uno tiene la obligación y responsabilidad de cumplir".

Por otro lado, el ex alcalde ha lamentado los "proyectos de futuro" para Oviedo que no se podrán culminar "porque la derecha cuando gobierna destruye lo público o lo privatiza". Una posición que ha calificado como "políticas contrarias a la ciudadanía".

Para López en tres semanas de gobierno bipartito PP-Ciudadanos en la capital asturiana ya se "perciben reacciones" de "ciertos grupos de poder" como la iglesia o los empresarios, ha relatado. "Cosas que antes no eran bien recibidas ahora lo reciben con los bazos abiertos", ha detallado.

Una actitud que según López se va a convertir en una "dinámica en el futuro" y que se está visualizando, a su juicio, en "actitudes retrogradas" como no colocar la bandera LGTB de la Casa Consistorial y ponerla en el edificio de enfrente.