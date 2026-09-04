López (Vox) cuestiona los motivos para celebrar el Día de Asturias y reprocha la "hipocresía" de la izquierda

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha puesto en tela de juicio los motivos para celebrar el Día de Asturias, cargando contra la "hipocresía" de la izquierda. "Nosotros celebraremos el Día de Asturias, el Día de España, el Día de Ceuta, cuando todos los asturianos, todos los españoles, pongan al Partido Socialista en el lugar que le corresponde", ha aseverado.

Durante su intervención en el pleno institucional con motivo del Día de Asturias, López ha reconocido no saber "exactamente lo que quieren celebrar hoy" y ha enumerado una serie de problemas que, a su juicio, caracterizan la gestión del Gobierno autonómico, tales como las listas de espera en sanidad y dependencia o la falta de recursos para niños con necesidades especiales de cara al nuevo curso.

La representante de Vox ha criticado duramente las políticas del PSOE y ha denunciado que las décadas de gobiernos socialistas "han destruido la minería, la industria y van camino de hacer lo mismo con el sector primario". Además, ha acusado al Gobierno de pretender "convertir" lo destruido "en patrimonio inmaterial", preguntando si quieren que "Asturias sea el parque temático que nos recuerde lo que un día fuimos".

Por otro lado, la portavoz Carolina López ha cuestionado la "hipocresía" del PSOE al "sacar la bandera del feminismo, de la lucha y la protección de la mujer" pero luego "callan como puertas cuando los inmigrantes ilegales agreden y violan a las niñas y mujeres en este país". En materia migratoria, ha pedido al presidente Adrián Barbón que informe de dónde quiere ubicar "exactamente" todos los centros de menores inmigrantes no acompañados y ha acusado al presidente de priorizar la defensa de sus siglas políticas por encima de Asturias. "No sé si ustedes lo que realmente quieren es acabar en el mismo lugar que la historia tiene reservado para Pedro Sánchez, que no es más que el noveno círculo del infierno, el de los traidores, tal y como descubrió Dante en la Divina Comedia", ha aseverado.

La diputada ha concluido su intervención afirmando que Asturias "no se celebra puntualmente, un día al año, con discursos líricos, rimbombantes y poéticos", sino que "se defiende los 365 días del año, favoreciendo la creación de empresas y favoreciendo la creación de empleo" y ha rechazado participar en la celebración posterior en la zona noble de la Junta General, formada por un vino español y la interpretación de tres piezas musicales