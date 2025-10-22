López (Vox) denuncia la "crisis" de los autónomos y acusa al Gobierno de "vivir de espaldas" a quienes crean empleo

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha denunciado este miércoles en el Pleno la situación "crítica" que atraviesan los trabajadores autónomos en Asturias y ha acusado al Gobierno asturiano de "vivir de espaldas a quienes crean empleo y riqueza". López ha asegurado que, desde el inicio de la legislatura, la comunidad ha perdido 3.500 autónomos, una cifra que, ha dicho, equivale a "dejar vacíos once concejos pequeños de la región".

López ha preguntado al presidente autonómico si su Gobierno ha fracasado en el intento de apoyar a los autónomos de la región, a lo que ha respondido que su Ejecutivo está "comprometido, completa y absolutamente" con este colectivo y que actúa "de la mano de las organizaciones empresariales y sindicales".

Barbón ha reivindicado su trayectoria al frente del Ejecutivo regional y ha defendido que el número de personas empleadas en Asturias ha aumentado en más de 27.600 desde 2019, reconociendo que existen dificultades, pero al tiempo destacando medidas de impulso al emprendimiento, la digitalización del comercio y la atracción de inversiones internacionales.

El presidente del Gobierno asturiano ha apuntado que "parte de la evolución histórica es que muchas personas que antes emprendían como autónomos ahora trabajan como asalariados", además de existir "una jubilación en determinados sectores sin relevo generacional". Ha añadido que "se están creando empleos autónomos en sectores como comunicación, tecnología, investigación y cultura".

Durante su intervención, López ha calificado a los autónomos como "el motor económico y ejemplo de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad", y ha lamentado que mientras "ellos cierran sus negocios, los despachos del Principado se llenan de cargos, asesores y compañeros de partido".

López ha acusado al Ejecutivo asturiano de no apoyar al colectivo autónomo porque, según ha dicho, "quiere acabar con el espíritu emprendedor y convertirlos en un colectivo precario y dependiente del poder político". En ese sentido, ha advertido de que "sin sector privado no hay sector público", y ha defendido que el sostenimiento de los servicios esenciales depende de "un tejido empresarial fuerte".

La portavoz parlamentaria ha exigido menos impuestos, menos trabas administrativas y más libertad económica, asegurando que "recaudar más no pasa por asfixiar al que produce, sino por permitir que haya más autónomos, más empresas y más trabajadores".

En cuanto a la fiscalidad, Barbón ha defendido que "existe una bonificación clara en el impuesto de sucesiones en el ámbito empresarial" y afirmó que "Asturias atrae más empresas que las que se van, con datos positivos en creación de empresas y actividad económica". El presidente también ha recordado las recientes reuniones con Citigroup y el embajador chino en Madrid, en las que se trataron inversiones extranjeras para la región, destacando que Asturias es "una tierra fértil para la atracción de inversiones".

Por último, López ha reclamado que se reduzca la carga burocrática que soportan los emprendedores para que "puedan dedicarse a su negocio y no al papeleo".