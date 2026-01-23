López (Vox) lamenta que la "gran apuesta" del Principado sea la tasa turística

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, en Fitur. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha criticado este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que "la gran apuesta" del Gobierno del Principado en materia de turismo sea "la imposición de una tasa turística completamente injusta" con el objetivo de gravar a todos los visitantes que lleguen a Asturias.

En unas declaraciones a los medios durante su visita a Fitur, López ha criticado que lo que se pretende con esta medida es que los visitantes "se encuentren como en casa y que vivan de primera mano la presión fiscal que sufrimos a diario todos los asturianos desde hace décadas".

A su juicio, "detrás se esta tasa turística se esconden una realidad desoladora", que "el Gobierno asturiano se ha olvidado de hacer los deberes, no ha llevado a cabo una planificación urbanística, no ha hecho las inversiones necesarias en materia de carreteras, transporte o saneamiento para dar atención al incremento de visitantes que se produce todos los años".

López ha señalado que su formación reconoce la importancia del sector turístico, "por el que hay que mirar y apostar, pero sin olvidar al resto de sectores". "Si Asturias realmente quiere desarrollar su economía no puede depender de un único sector, sino que tiene que ser una economía diversificada que incluya y potencie todos los sectores", ha dicho.