Luanco celebra este jueves su Carnaval de verano

OVIEDO/LUANCO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capital del municipio de Gozón, Luanco, volverá a celebrar este jueves 14 de agosto su ya tradicional Carnaval de Verano, una cita ineludible para vecinos y visitantes de la villa marinera.

Aunque no tiene un origen histórico como los carnavales tradicionales, el Carnaval de Verano de Luanco ha ganado popularidad año a año y se ha convertido en una celebración emblemática de la localidad, aprovechando el ambiente festivo del verano y la presencia de cada vez mas turistas.

La cita congrega a todo tipo de públicos, desde los más pequeños y sus familias a los jóvenes que toman las calles del pueblo durante toda la madrugada.

Así, el Ayuntamiento de Gozón ha organizado para la tarde diversas actividades para el público infantil. A las 18.00 horas en el Muelle tedrá lugar el espectáculo de magia cómica con Adrián Conde. En esa misma ubicación y a partir de las 19.00 horas tendrá lugar el concurso de disfraces con numerosos premios. Ya a las 20.00 horas y también en el muelle luanquín habrá discoteca para los más pequeños.

Cuando va llegando la noche las calles se preparan para los jóvenes y adultos. Los locales hosteleros sacan las barras al exterior y se despliegan las medidas de seguridad para garantizar que la noche transcurra tranquila.

Está previsto que se desplacen numerosos autobuses procedentes de varios puntos de la región para disfrutar de esta ya tradicional cita en el venaro luanquín.