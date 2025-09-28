Luarca acoge del 10 al 12 de octubre la IV edición del Festival de Blues de Asturias

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Blues de Asturias celebrará del 10 al 12 de octubre de 2025 su cuarta edición en la localidad de Luarca, en el municipio asturiano de Valdés.

Durante tres jornadas, la Plaza Alfonso X El Sabio se convertirá en el epicentro del blues y sus diferentes vertientes, ofreciendo conciertos de primer nivel con entrada gratuita. Organizado por el Ayuntamiento de Valdés, el festival tiene como objetivo acercar la cultura del blues a todos los públicos, ofreciendo tanto actuaciones de artistas consagrados como actividades familiares y propuestas gastronómicas que enriquecen la experiencia..

El IV Festival de Blues de Asturias apuesta por un cartel diverso y equilibrado, donde conviven bandas de larga trayectoria con proyectos emergentes que aportan frescura a la escena, según ha informado la organización.

El viernes 10 de octubre la inauguración correrá a cargo de dos potentes propuestas: The Soulers (21.00 horas), formación que fusiona el blues con el soul y el rhythm & blues, y Chino Swingslide (23.00 horas), uno de los grandes referentes del blues en España, con un estilo único que mezcla tradición y virtuosismo. Además, desde el primer día, los restaurantes de Valdés se sumarán a la fiesta con el Menú Blusero/Sureño, una propuesta gastronómica inspirada en la cultura musical del sur de Estados Unidos.

La jornada más intensa será el sábado 11 de octubre, que comenzará con actividades para los más pequeños: Blues & Kids (11.00 a 13.00 horas), talleres musicales que buscan acercar este género a los niños y niñas de manera lúdica. A continuación, Cimarron (13.00 horas) abrirá la sesión de conciertos con su particular manera de entender el blues. Por la tarde, el escenario principal recibirá a: Juanma Montero (18:30 h), guitarrista y cantante con una carrera ligada al blues más auténtico; Ladies in Blues (20.00 horas), proyecto que reivindica el papel de la mujer en este género con un directo arrollador; Blues Company (22.00 ras), formación excepcional que reúne a cinco de los músicos más destacados del blues nacional; y Kid Carlos Band (24.00 horas), que cerrará la noche. A lo largo del día, los asistentes podrán seguir disfrutando del Menú Blusero/Sureño en los restaurantes colaboradores.

La última jornada, el domingo 12 de octubre, mantendrá el carácter familiar con nuevas sesiones de Blues & Kids. Emma Black (13.00 horas), una de las voces más prometedoras de la escena blues regional, será la encargada de despedir el festival con un concierto íntimo y emotivo. La propuesta gastronómica continuará disponible en los restaurantes de Valdés, invitando al público a recorrer la villa marinera y completar la experiencia cultural con la mejor cocina.

El Festival de Blues de Asturias no solo es una cita musical, sino también una oportunidad para descubrir hermosos parajes, acantilados sin fin y la hermosa villa marinera de Luarca. El evento busca ofrecer un espacio de encuentro intergeneracional en torno a la música.