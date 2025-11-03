"La lucha por el pueblo palestino no ha acabado", advierte Edu Lucas, integrante de la 'Flotilla de la Libertad'

El activista e integrante de la 'Flotilla de la Libertad', Edu Lucas (tercero por la dcha), representantes de Asturies con Palestina, los portavoces de IU y de Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, y la concejala socialista Marina Pineda. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El activista e integrante de la 'Flotilla de la Libertad', Edu Lucas, ha alertado este lunes en Gijón sobre la "trampa" del proceso de paz en Palestina, donde sigue habiendo palestinos asesinados y donde se usa, según él, el hambre como arma de guerra.

"La lucha por el pueblo palestino no ha acabado", ha asegurado Lucas, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de representantes de la plataforma Asturies con Palestina, los portavoces de IU y de Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, y la concejala socialista Marina Pineda.

Asimismo, Lucas, que dará una charla en este día en la sede de la organización sindical CSI, ha dejado claro que la divulgación de lo que pasó puede ayudar no tanto para denunciar lo que sus compañeros y él vivieron cuando fueron detenidos por Israel, sino para dar a conocer lo que está padeciendo el pueblo palestino desde hace decenas de años.

Sobre su arresto, que ha tildado de "secuestro", ha sostenido que el Gobierno "sionista y genocida" vulneró todos sus derechos al "secuestrarlos" en aguas internacionales y llevarlos a sus puertos, donde pretendieron que firmaran que habían entrado ilegalmente en el país.

Según el activista, tampoco se les concedió derecho a un abogado, ni a la unidad consular, no les dejaron ducharse, ni salir de las celdas en todos esos días y, además, pusieron en peligro las vidas de algunos porque no se les suministraba la medicina que necesitaban siendo enfermos crónicos.

Sobre esto último, ha reconocido que tuvieron que tener actos de "cierta rebeldía" para que suministraran las medicinas. Eso sí, ha reflexionad respecto que, al fin y al cabo, son "privilegiados", al ser blancos y europeos y a que gracias a las movilizaciones y a la presión popular pudieron llegar enteros a casa.

"Si esto nos lo hacen a nosotros, qué no harán a los palestinos, que son acusados de terroristas como nosotros", ha llamado la atención. Al tiempo, ha lamentado que ellos han ocupado mucho tiempo mediático y, sin embargo, la atención de los medios a los palestinos encerrados en cárceles de Israel es "escaso", ha opinado.

La segunda reflexión que ha hecho es la reacción de os gobiernos cuando 500 activistas ponen en riesgo sus vidas. Para él, lo que deberían haber hecho, con casi 44 barcos de la flotilla que llegaban a Gaza, deberían de haber pedido la apertura de un corredor humanitario, que se ponga fin al genocidio y que el pueblo palestino pueda decidir libremente.

Más grave aún le parece que no lo hagan los países que tienen reconocido el Estado palestino. A su juicio, estos tienen una obligación para con Palestina.

Sobre la corbeta que mandó el Gobierno español a escoltarles, algo que ha asegurado que no pidieron, ha incidido en que esta no se puso en contacto más que una vez con el buque de soporte y auxilio, pero no con la flotilla, y se les dijo que estaba repostando en Creta. Por las acciones de esta, ha señalado que parecía que tenían intención "de llegar tarde" y no entrar en conflicto.

Lucas ha insistido en que cuando un país reconoce al Estado palestino, reconoce aguas internacionales, por lo que deberían de haber hecho un corredor para que la Flotilla entrara.

En cambio, dejaron abierta la posibilidad a las intercepciones por parte de Israel en aguas internacionales, sin querer entrar en conflicto con ese país. A su modo de ver, se podía haber actuado como se hizo en Ucrania, pero en este caso estaban evitando tener que intervenir.

Y si bien ha asegurado que no cree en la OTAN y que está "en absoluto desacuerdo" con las escaladas bélicas, ha alertado sobre que Cisjordania cada vez más se parece a un archipiélago y es más indigno para vivir. "El genocidio se está cometiendo en toda Palestina, no solo Gaza", ha advertido el activista, quien ha afirmado que cada día hay asesinatos y expolios.

"No puede haber un proceso paz si no se tiene en cuenta a palestinos y a todo su territorio", ha sostenido Lucas. Al tiempo, ha recalcado que Palestina seguirá sufriendo si no sigue la presión internacional, por lo que ha hecho un llamamiento a seguir luchando. Ha remarcado que el pueblo palestino merece atención mediática hasta que sea libre.

Con respecto a la 'Flotilla de la Libertad', ha destacado que fue fruto de un cúmulo de coordinación por parte de distintas organizaciones que luchan por una Palestina libre, y que anteriormente habían coincidido en grandes movilizaciones.

Ha explicado, asimismo, que la idea se gestó en Túnez, al ver que por tierra tenían imposible llegar y que necesitaban hacer algo con más impacto mediático.

Ha resaltado, también, que si contaban entonces con 38.000 voluntarios dispuestos a navegar, a día de hoy son 140.000, lo que evidencia que hay mucha gente dispuesta a hacer acciones a favor de la paz en Palestina. De hecho, ha apuntado que están valorando que haya una "nueva macroflotilla". En cualquier cosa, la voluntad es seguir con diversas acciones.

Preguntado por el papel el trabajo consular del Gobierno español, ha incidido que la participación del Estado se queda "excesivamente corta y a veces hasta ridículamente corta", ya que, según Lucas, la impunidad de la Policía israelí es "absoluta".

Ha apuntado, asimismo, que el cónsul pudo acceder a las celdas donde estaban unos días después y tan solo por seis minutos. Ha dicho entender, eso sí, que los cónsules luego tienen que quedar en el país en situaciones muy complejas.