Lugones estrena un centro de escalada de 4,6 millones de euros y 30 empleos

SIERO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro de escalada Sputnik Asturias ha abierto este jueves en Lugones (Siero) tras una inversión de 4,6 millones de euros y la creación de 30 puestos de trabajo. Las instalaciones se ubican en una parcela municipal de 3.200 metros cuadrados cedida mediante derecho de superficie durante 30 años.

El centro cuenta con 2.400 metros cuadrados de instalaciones, entre ellos 1.000 metros cuadrados de vías interiores y 400 de exteriores, además de más de 40 autoseguros, un centenar de rutas de hasta 20 metros de altura, muro oficial de velocidad, 500 metros cuadrados de boulder, gimnasio, zona de entrenamiento y área familiar. También dispone de 200 metros cuadrados de restauración y 60 plazas de aparcamiento. Sputnik Asturias inicia su actividad con más de 750 socios.

El alcalde de Siero, Ángel García, que asistió a la inauguración junto a varios concejales, destacó la incorporación de una nueva alternativa deportiva y de ocio al concejo y agradeció a la empresa "la apuesta por Siero, la inversión realizada y la creación de 30 nuevos empleos".