Luis Fernández-Vega Sanz, Premio Emprendedor del Año de EY por la Zona Norte

Entrega del premio Emprendedor del año EY a Luis Fernández-Vega Sanz.

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) - El ovetense Luis Fernández-Vega Sanz, presidente del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), ha recibido el Premio Emprendedor del Año de EY por la Zona Norte, en un acto celebrado este jueves en Oviedo en el marco de la XXIX edición de estos galardones.

Según ha informado EY en nota de prensa, este reconocimiento pone en valor "su trayectoria, su visión innovadora y la capacidad de transformación", que ha situado al IOFV como un "centro puntero" en España, y a nivel internacional.

Con más de 110.000 pacientes atendidos cada año y más de 10.000 cirugías anuales, el Instituto se ha consolidado como "uno de los grandes referentes de la oftalmología avanzada en España y en el exterior".

El jurado destacó especialmente su aportación al desarrollo del ecosistema sanitario y científico asturiano, motor clave de innovación para toda la región.

Tras recoger el galardón, Luis Fernández-Vega ha señalado que el Instituto lleva "décadas trabajando para impulsar la investigación, la formación y la excelencia clínica en oftalmología, con una vocación que trasciende nuestro territorio". "Este reconocimiento nos anima a seguir desarrollando innovación médica desde Asturias, contribuyendo al progreso científico y al fortalecimiento del ecosistema sanitario", ha indicado.

Luis Fernández-Vega representará a este territorio en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY 2025, que tendrá lugar en Madrid el próximo 15 de abril, junto con el resto de los finalistas regionales. El ganador nacional competirá posteriormente con cerca de 60 candidatos de todo el mundo en el certamen global EY World Entrepreneur Of The Year, que se celebrará en Montecarlo (Mónaco).