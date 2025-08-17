Este lunes abren las inscripciones para la XIII Comida en la Calle de Corvera

Este lunes se podrán reservar plazas para la multitudinaria Comida en la Calle de Corvera - CORVERA

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera organiza el domingo 14 de septiembre la XIII Comida en la Calle, una de las citas más multitudinarias del programa festivo, que cada año reúne a cerca de 4.000 personas. Las inscripciones abren este lunes, 18 de agosto, y se prolongarán hasta el viernes 29, tanto para particulares como para locales, formen parte o no de APYMEC.

Para la ocasión, se habilitará un comedor público en la plaza del parque Europa de Las Vegas con capacidad para casi 700 comensales, a los que se sumarán los clientes de los establecimientos hosteleros que participen, tal y como ha informado el consistorio.

El Ayuntamiento facilitará gratuitamente hasta 48 sillas con mesas por cada local que lo solicite. La Comida en la Calle comenzará a las 14.00 horas y se prolongará hasta las 19.00 horas, cuando se retirará el mobiliario.

La jornada incluirá un pasacalle musical, actividades infantiles a partir de las 15.00 horas y un concierto del Dúo Vanesa y Berto a las 16.00 horas en la plaza. Rafael Alonso, concejal de Festejos, destacó la importancia de la colaboración de la hostelería y recordó que "más allá del 29 de agosto no se podrán admitir nuevas inscripciones ni permisos para actuaciones o cortes de calle".