El lunes se publica por primera vez la resolución única para la admisión de alumnado de todas las escuelas de 0 a 3

Se trata e "un paso más" en el "pionero" proyecto de la red pública y gratuita de escuelas de 0 a 3



OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha anunciado que el Gobierno someterá a información pública el próximo lunes, día 26 de febrero, la propuesta de resolución por la que se aprueba la admisión de alumnado para todas las escuelas infantiles de primer ciclo (0 a 3 años) del Principado.

Ha indicado la consejera que este es un "paso más" en el "pionero" proyecto de la red públicas de escuelas de 0 a 3. "Es la primera vez que sacamos una resolución que es única para las escuelas que actualmente son municipales y para las escuelas autonómicas que van a empezar a funcionar a partir de septiembre. Lógicamente ahí se regula todo y ambas van a tener los mismos criterios de admisión, de baremo y de calendario", ha explicado.

La tramitación administrativa será la única diferencia entre ambas redes hasta que culmine la integración. En los dos casos podrán solicitar plaza los representantes legales de niños o niñas menores de 3 años o cuyo nacimiento se prevea en el año en curso. La única diferencia radica en la gestión de las solicitudes y en la publicación de las listas de admitidos. Así, tanto para las escuelas autonómicas como para las municipales, las solicitudes de admisión deberán presentarse en el plazo estipulado en el calendario publicado cada año por la consejería.

Para el próximo curso, la presentación y registro de solicitudes será del 22 de abril al 7 de mayo de este año. El día 27 de mayo se publicará la lista provisional de admitidos en primera opción y no admitidos.

Del 27 al 30 de mayo se abrirá un plazo para presentar alegaciones a esa lista provisional. El día 5 de junio se publicará la lista de admitidos y las listas de espera definitivas. Por su parte, el plazo de formalización de matrícula estará abierto del 5 al 14 de junio.

La solicitud se presentará en la consejería o en el centro elegido en primer lugar y se podrán indicar hasta un máximo de cuatro centros por orden de preferencia. En aquellas escuelas de nueva creación que no estén aún abiertas durante el proceso de escolarización, la resolución anual en la que se define el número de grupos y puestos de cada escuela asignará un colegio público para realizar toda la tramitación.

En las escuelas municipales, la solicitud deberá presentarse en la elegida como primera opción o en los propios ayuntamientos, que podrán establecer el número máximo de centros a los que se podrá optar. Además, los consistorios podrán diseñar sus propios modelos de solicitud y la forma de tramitación.

Todas las escuelas con plazas disponibles, tanto las autonómicas como las municipales, admitirán a todo el alumnado solicitante que cumpla con los requisitos de admisión.

VOLUNTAD DE DIÁLOGO

La consejera ha vuelto a poner sobre la mesa la voluntad de diálogo por parte del Gobierno para sacar adelante esa red pública de escuelas de 0 a 3 y ha incidido en que ahora mismo están "inmersos en el proceso de diálogo y en la labor fundamental de explicar y llegar a todos los colectivos".

Ha querido dejar claro que "si no hay ley no hay integración de los ayuntamientos" y ha vuelto a ofrecer la "mano tendida a los alcaldes y alcaldesas para trabajar juntos". "Nuestro objetivo es integrar a todos los ayuntamientos, y por lo que ayer vimos en la reunión con la Federación de Concejos, de manera mayoritaria los alcaldes están dispuestos a integrarse", ha indicado Espina que ha insistido en que la integración es "voluntaria".

Ha manifestado que ahora mantendrá reuniones con "pequeños grupos de tres o cuatro alcaldes" e incluso de manera individualizada en el caso de concejos grandes. Además el lunes mantendrá una reunión con la ministra del ramo, Pilar Alegría, para explicarle el anteproyecto de ley.

Por todo ello Espina ha pedido a todos los grupos "una política de altura constructiva" y ha lamentado que ya han visto alguna declaración en la que ya el PP y Vox "se empiezan a desmarcar de todo lo que son políticas que pueden mejorar la vida de los asturianos y de las asturianas".

"Yo creo que no hay duda de lo importante que es para las familias, de lo importante que es para el alumnado para Asturias como comunidad autónoma, que salga esta ley adelante y, por tanto, pues volvemos a ver al PP-Vox anclado en la negación, en el no por el no y en apoyar cualquier retroceso, cualquier aspecto que signifique que no avance nuestra comunidad autónoma. Por eso pido la mayor responsabilidad a todos los grupos políticos", ha dicho la consejera.