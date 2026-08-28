Luz verde a la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno

Fuentes de Invierno. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA) ha emitido informe favorable sobre la propuesta de modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de Fuentes de Invierno, en Aller, con lo que finaliza la tramitación ambiental, según ha informado el Gobierno asturiano.

La modificación de la DIA se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) y permitirá avanzar en el proyecto presentado a comienzos de año por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para reforzar la estación y garantizar su viabilidad futura ante el contexto de cambio climático.

La propuesta considera el proyecto ambientalmente viable siempre que se cumpla un conjunto de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento, con especial protección para la flora, los hábitats naturales, el suelo y el paisaje.

Entre las condiciones establecidas figura la protección específica de turberas, humedales, charcas temporales, cursos de agua y hábitats de interés comunitario, además de medidas para conservar especies sensibles de flora y fauna.

También se deberán elaborar cartografías detalladas de especies y hábitats antes de determinadas actuaciones y adaptar el trazado de algunas infraestructuras para reducir las afecciones a cauces y zonas húmedas.

El condicionado ambiental contempla asimismo la restauración progresiva de las superficies alteradas y medidas compensatorias cuando se produzcan pérdidas irreversibles de hábitats, entre ellas la creación de nuevas zonas húmedas. También se establecen medidas para prevenir la erosión y garantizar la recuperación de los terrenos mediante revegetaciones.

Durante las obras y en los años posteriores se realizará un seguimiento ambiental sobre la calidad de las aguas, la erosión, la revegetación, la fauna y la estabilidad del terreno, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las condiciones y la evolución de las zonas restauradas.

La tramitación ha incluido un análisis técnico, consultas a las administraciones afectadas y el estudio de las alegaciones presentadas por entidades conservacionistas, colectivos vecinales y organizaciones deportivas. El proyecto y su estudio de impacto ambiental fueron sometidos a información pública durante 30 días tras la publicación del correspondiente anuncio en el Bopa el 29 de enero.

El proyecto plantea ampliar el dominio esquiable hasta un máximo de 16 kilómetros de pistas balizadas, frente a los 8,7 actuales, así como la posible instalación de nuevos telesquíes para mejorar la movilidad dentro de la estación y facilitar una futura conexión con San Isidro.

También contempla la posible construcción de una balsa y la instalación de sistemas de producción de nieve, además de mejoras en los servicios, como una cafetería con aseos en la base intermedia, un hangar y talleres para el mantenimiento de maquinaria y remontes y la ampliación del edificio de usos múltiples para mejorar la escuela de esquí, las oficinas y el servicio de alquiler de material.

El proyecto prevé además ampliar la actividad de la estación fuera de la temporada de nieve mediante propuestas como senderismo, ciclismo y pruebas deportivas.