El LXVII Descenso del Navia se celebra este domingo con récord histórico de participantes.

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Éxito rotundo de participación en el Descenso de la Ría de Navia. La competición, que cumple sesenta y siete ediciones este domingo 10 de agosto, será la más masiva de su historia en cuanto a volumen de participantes se refiere.

El frenético ritmo de inscripciones experimentado durante las últimas jornadas, ya hacía presagiar que quizás el anterior rÉcord histórico, fijado en el pasado año 2024 con 1.066 inscritos podría verse superado, hecho que finalmente se ha confirmado.

Durante la primera hora de la tarde del domingo 3 de agosto, se producía el "sorpasso" a la anterior cifra de nadadores apuntados, y la jornada cerraba con un total de 1.117 deportistas registrados.

La directora técnica de la competición, Covadonga Pérez, ha manifestado que "el hecho de que por segundo año consecutivo la prueba haya logrado superar su propio récord de participación demuestra la tendencia claramente creciente del Descenso".

Además considera que las cifras reflejan que queda patente el gran atractivo que Navia y su Ría supone para los nadadores de aguas abiertas nacionales y extranjeros". "Superar los 1.100 inscritos realmente supone un hito que hace solo una década era impensable para nuestro Descenso", subraya Pérez.

"En el seno de la organización recibimos la noticia con verdadera satisfacción, pero también asumimos una gran responsabilidad en todos los procedimientos organizativos y de seguridad previstos para el fin de semana." concluyó la responsable naviega.