Mallada (PP) sostiene que la Fiscalía "desliga clarísimamente" el 'caso Hulla' del acuerdo plenario de Aller

17/12/2019

La portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Teresa Mallada, ha afirmado este martes que el informe de la Fiscalía Anticorrupción "desliga clarísimamente" el conocido como 'caso Hulla' del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Aller sobre la cesión de los terrenos.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios, en sede parlamentaria, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para llevar la investigación.

Según Mallada, el informe fiscal "desliga clarísimamente el 'caso Hulla', que es un caso en el que la corporación en su totalidad no tiene nada que ver, de lo que es el hecho administrativo que sucedió en el pleno en el que toda la corporación por unanimidad votó a favor de la cesión de los terrenos". "Eso es lo que deja claramente expuesto el fiscal en su informe: el desligar las dos causas", dice.

Asimismo, Mallada apunta que el motivo para que la Fiscalía pida elevar la causa al TSJA es que ella está "aforada" y recuerda que aún queda por saber si la juez decide elevar o no la causa al Tribunal Superior. De elevarse, será el TSJA "el que o bien instruya la causa o bien la archive", añade.

De este modo, entiende la portavoz del PP en el parlamento asturiano que al TSJA pasaría "la cesión de los terrenos única y exclusivamente". "Es lo único en lo que la corporación y yo misma tenemos algo que ver", apuntilla.

Teresa Mallada, que recuerda que por su condición de aforada es la única que todavía no ha declarado, incide en que los concejales del PP en el Ayuntamiento de Aller estaban "en la oposición". "Esa cesión habría salido adelante exactamente igual si votamos una cosa o si votamos otra, porque el PSOE gobernaba con mayoría absoluta", sostiene.

ESCRITO DE LA FISCALÍA

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para investigar por un presunto delito de prevaricación a la actual portavoz del Partido Popular en el parlamento asturiano, la aforada Teresa Mallada de Castro, por su participación en el llamado 'Caso Hulla'.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide que para preservar la unidad de la causa, junto a ella sean investigados en el TSJA todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento de Aller que entre 2008 y 2013 aprobó la compra y cesión de terrenos a Montepío para que construyese una residencia de ancianos que fue levantada con una subvención pública de 31 millones de euros y acabó gestionada por una empresa y explotada también como hotel.

Anticorrupción quiere que se investigue en este grupo también al presidente de Montepío, José Antonio Postigo, quien se habría concertado con otras personas para el desarrollo fraudulento del proyecto de la residencia, pues ya desde finales de 2007 tendría "la plena seguridad" de que se iba a financiar con cargo a los fondos mineros, que se haría en terrenos que aún no eran ni suyos ni urbanizables, que no se destinaría a fines benéficos y que el Ayuntamiento de Aller "no pondría obstáculo alguno".

De hecho, antes de que se propusiera (2008) y aprobase (2009) la subvención de 31 millones de euros que concedió el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras al geriátrico, en la corporación en la que estaba Mallada de Castro ya se había adquirido y cedido gratuitamente la finca principal al Montepío, se habían iniciado los trámites para recalificar el terreno, se había concedido la licencia de construcción "de manera verbal y arbitraria" y se habían iniciado las obras.

Todo, cuando "no fue incoado expediente administrativo alguno para la compra ni para la cesión gratuita de la finca, ni se incorporaron los documentos e informes preceptivos" y "se obviaron inmotivadamente los desfavorables" elaborados por "los funcionarios más cualificados de la corporación", levantando sus salvedades "por unanimidad y amparándose en un supuesto informe externo que lo avalaba" y que la Fiscalía define como "imaginario", ya que "ningún concejal lo vio ni supo explicar autoría, ni si era de naturaleza económica, jurídica, u otra".

"La patente grosería en la aprobación de tales acuerdos no habría obedecido más que a criterios de oportunidad política de todos los representantes públicos municipales. De hecho, varios de ellos lo han reconocido expresamente, por lo que antepusieron su voluntad a la ley", concluye la Fiscalía, que ha tomado declaración a distintos miembros de la corporación a lo largo de las últimas semanas.

Lo habrían acordado además, sabiendo "desde principios de 2008 de los planes para su explotación futura como hotel abierto al público con ánimo de lucro" aunque la subvención que recibiría Montepío era para otros fines. Fue la misma corporación la que permitió que estando la licencia de obra a nombre de esta entidad de interés público, la de explotación se otorgase a la mercantil que habría creado "ad hoc" el propio Montepío.

Concluye que "todos los concejales" sin distingos por grupo parlamentario "habían decidido aprobar todos los actos que fueran necesarios" para que la construcción se levantase en su Concejo, al margen de "cualquier impedimento jurídico" o advertencia, incluída Mallada de Castro, que votó a favor en todos los acuerdos y tuvo además un "papel de liderazgo e iniciativa" al ser portavoz del PP, según declararon ante el juez los concejales 'populares'.

"Además, la aforada Teresa Mallada de Castro formaba parte de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras, lo que la colocaba en una situación privilegiada para tener conocimiento de los problemas urbanísticos existentes", añade el escrito al juzgado.

Junto a ella, se pide que sean investigados todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento de Aller, incluido el alcalde Gabriel Pérez Villalta, así como los representantes del Montepío, como José Antonio Postigo, en tanto habrían influido "decisivamente en las acciones y omisiones municipales".