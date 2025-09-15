Ni Malta ni Luxemburgo: la mayoría de europeos que trabajan en Asturias llegan de Rumanía e Italia

MADRID/OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado una media de 690 afiliados extranjeros en agosto en Asturias, un 2,43% más cotizantes que en el mes de julio, hasta alcanzar los 29.056 ocupados, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos anuales, la afiliación extranjera ha experimentado un incremento del 19.69 por ciento en agosto, con 4.781 cotizantes más que en agosto de 2024.

Del total de extranjeros dados de alta en el Principado, 21.997 proceden de países de fuera de la Unión Europea y 7.059 de países comunitarios. De ellos, 24.095 son trabajadores por cuenta ajena y 4.709 son autónomos.

RUMANOS E ITALIANOS OPTAN POR ASTURIAS

En cuanto a los países de procedencia de dentro de la UE, destacan los afiliados rumanos en Asturias, con 3.141, seguidos de los italianos, que son 1.265. En tercer lugar, se encuentran los portugueses, con 978 extranjeros dados de alta en el Principado.

De entre los 27 de la UE, Asturias tiene menos afiliados procedentes de Malta (2), Luxemburgo (3), Chipre (3) y Eslovenia (6).

Desde fuera de la Unión Europea, llegan más venezolanos (3.736) y colombianos (3.727), aunque también superan el millar de afiliados los países de Paraguay, Marruecos, Cuba, Brasil y Perú.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 22.079 afiliados extranjeros en agosto, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el octavo mes de 2025 se cerró con 3.069.269 ocupados foráneos, según ha informado , que ha señalado que es "habitual" que en agosto descienda la afiliación.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar agosto, 935.368 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.133.901, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (343.330 cotizantes), Rumanía (334.903), Colombia (252.550), Italia (214.144), Venezuela (203.990) y China (126.383).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 47.864 cotizantes (+1,6%), hasta los 3.047.089 afiliados.

El Ministerio ha destacado en un comunicado que en el último año se han sumado a la Seguridad Social casi 200.000 ocupados extranjeros, un 6,9% más.

El número de afiliados foráneos representa el 14,05% del total de cotizantes en España. Desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.

"Tres millones de trabajadores extranjeros han elegido nuestro país para desarrollar su vida y de esta forma, contribuyen a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro. Son fundamentales para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por su parte, la afiliación de trabajadores autónomos extranjeros alcanzó en agosto un máximo histórico de 487.601 personas, un 6,5% más que hace un año.

Según el Ministerio este crecimiento "se dispara" en sectores altamente cualificados. Así, destaca que en el último año, el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 28,5% en información y comunicaciones y un 18,1% en actividades profesionales, científicas y técnicas.

LA EDUCACIÓN LASTRA EL EMPLEO DE LOS EXTRANJEROS EN AGOSTO En agosto, los afiliados extranjeros encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social alcanzaron los 2.575.046 trabajadores foráneos, el 84% del total, y casi un 0,9% menos que en julio.

Dentro del Régimen General, el sector que perdió más cotizantes extranjeros en agosto en relación al mes anterior, fue el de la educación (-7,9%), seguido de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-4,7%).

El Sistema Especial Agrario (que se encuadra en el Régimen General) registró un descenso mensual de afiliados extranjeros del 4,7%, mientras que el del Hogar experimentó un retroceso del 0,7%.

Los sectores que registran mayor presencia de trabajadores procedentes de otros países son los de hostelería (30%), actividades de organizaciones y organismos Extraterritoriales (28,7%), agricultura (24,5%), construcción (22,2%), actividades administrativas (17,7%), transporte y almacenamiento (17,1%), actividades inmobiliarias (14,7%) y sectores de alto valor añadido como información y comunicaciones (12,3%), actividades artísticas (11,8%) y científicas y técnicas (10%).

En términos interanuales, el Ministerio ha destacado que la ocupación de extranjeros subió cerca de un 6,9%, con diez sectores creciendo por encima de la media, especialmente transporte y almacenamiento (30,9%), suministro de agua (13,1%), construcción (11,4%), industrias extractivas (10,5%) e industria manufacturera (9,6%).