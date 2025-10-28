Manifestaciones en Asturias para reclamar más recursos en educación y sanidad pública contra el 'bullying'

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de La Escandalera, en Oviedo, y la Plaza del Instituto (Parchís), en Gijón, han acogido este martes manifestaciones convocada por el Sindicato de Estudiantes para reclamar más recursos en educación y sanidad pública para combatir el acoso escolar.

Se trata de las movilizaciones encuadradas en ha huelga estudiantil, que también reclama más dinero para la atención de la salud mental del alumnado.

En Oviedo, la portavoz del Sindicato de Estudiantes Anahi López ha afirmado ante los periodistas que "miles de jóvenes" han quedado "completamente conmocionados" por el suicidio en Sevilla de Sandra Peña, una joven de 14 años, y ha trasladado "todo el apoyo y cariño" a su familia, amigos y compañeros.

"Esta muerte se podría haber evitado", ha asegurado López, quien ha salido a la calle en esta jornada de huelga "para dar la batalla en contra del 'bullying' y de los discursos de odio" que sufren "a diario en nuestros centros de estudio".

La representante sindical ha insistido en que "para poder hacer frente al 'bullying' de una manera eficiente y eficaz" se necesitan "recursos" e "inversión en nuestros servicios públicos, en educación, para poder tener psicólogos y psiquiatras en cada centro de estudio".

Asimismo, ha reclamado "recursos para la sanidad pública, para que contratar o intentar sacar una cita en salud mental no sea una auténtica carrera, un auténtico maratón".

López ha criticado que "un centro como el de las Irlandesas Loreto" haya permitido un caso de 'bullying' así, después de que su familia se haya puesto en contacto varias veces con ellos, presentando hasta informes, simplemente "por no perder la concesión de las subvenciones que recibe cada año".

"Lo que deja en evidencia esto es precisamente que la escuela privada y concertada es un auténtico negocio muy lucrativo y que nos da exactamente igual las y los estudiantes", ha criticado.

Por ello, la portavoz del Sindicato de Estudiantes ha exigido "la división inmediata de la directiva del Colegio de las Irlandesas Loreto" y que "se le retire de forma inmediata las subvenciones que reciben allí en Andalucía y que esto también aplique al resto del Estado".

Además, ha reclamado una mayor inversión en salud mental, tanto en los centros de estudio como para la sanidad pública, porque esa es la manera de "poder dar la batalla en contra del bullying y de los discursos de odio".

En la movilización en Oviedo también ha estado presente Sandra Miranda, la madre que sufrió la pérdida de su hija Daniela tras un caso de acoso escolar. Miranda es portavoz de la asociación Trencats contra el acoso escolar. Ha dicho que los protocoles "no están funcionando" y que "son muy lentos".