Manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras por la supresión del peaje del Huerna

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Consenso entre los integrantes de la Alianza Social y Política por las Infraestructuras del Estado que Asturias para reclamar la supresión del peaje del Huerna. En la reunión celebrada este lunes se ha dado el visto bueno por unanimidad al borrador de manifiesto presentado por el Gobierno con diferentes medidas encaminadas a lograr esa supresión y también con la solicitud al Gobierno central de la bonificación inmediata del cien por cien del peaje a todos los usuarios mientras se completan los procedimientos para anular definitivamente el peaje.

A continuación se reproduce el Manifiesto en su integridad:

MANIFIESTO ALIANZA POR LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO QUE ASTURIAS NECESITA POR LA SUPRESIÓN DEL PEAJE DEL HUERNA (AP-66)

Los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita declaramos que nuestra comunidad no puede seguir soportando cargas injustas que limitan su desarrollo, penalizan su economía y debilitan la cohesión territorial.

El peaje de la autopista del Huerna (AP-66), cuya vigencia expiraba en octubre de 2021, fue prorrogado en el año 2000 hasta 2050 por el Gobierno de la Nación. Esta prórroga constituye un agravio histórico que condiciona la vida de miles de asturianas y asturianos y sitúa a nuestra región en desventaja frente a otros territorios del Estado. La reciente resolución de la Comisión Europea, dictada el 17 de julio de 2025 en el procedimiento de infracción INFR(2021)4052, confirma lo que venimos denunciando desde hace décadas: las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea y vulneraron los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general.

Dictamen de la Comisión Europea: irregularidades detectadas

1. Prórrogas sin licitación ni publicidad. Las ampliaciones de las concesiones (25 años adicionales en la AP-9 y 29 años en la AP-66) modificaron sustancialmente los contratos originales. Según la jurisprudencia europea, cualquier modificación de este tipo equivale a una nueva adjudicación, que debía haberse sometido a concurso público abierto y transparente. España incumplió este procedimiento, vulnerando la normativa comunitaria. 29/09/2025

2. Vulneración de los principios de igualdad y transparencia Las concesionarias obtuvieron beneficios desproporcionados: plazos de explotación extraordinariamente largos, ventajas fiscales, rentabilidad asegurada y una posición privilegiada frente a la competencia. El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2004 que estas decisiones trasladaban los costes al Estado y a los usuarios, mientras se otorgaban beneficios privados injustificados.

3. Uso indebido de la excepción in house. El Gobierno alegó que, al ser públicas en 2000, las concesionarias podían recibir la prórroga directamente. La Comisión Europea rechazó este argumento porque la privatización de ENAUSA ya estaba en marcha desde 1999. No se trataba de reforzar la gestión pública, sino de preparar las concesiones para su venta. La excepción fue invocada de manera abusiva.

4. Prórrogas vinculadas a la privatización. El dictamen demuestra que las prórrogas no respondieron a necesidades de equilibrio económico-financiero, sino a la voluntad de hacer más rentable la privatización de ENAUSA. Sin estas prórrogas, la venta habría sido mucho menos atractiva para los compradores. La consecuencia directa fue que la ciudadanía quedó sometida durante décadas a un peaje injusto. Estas irregularidades han tenido un impacto directo en la economía de nuestra región, incrementando artificialmente el coste de las comunicaciones y limitando la competitividad y cohesión territorial de Asturias frente a otras comunidades autónomas. El dictamen, emitido en aplicación del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce que Asturias ha sido víctima de un proceso irregular y lesivo para el interés general y constituye la antesala de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Compromisos de la Alianza:

Con este manifiesto, nos comprometemos a impulsar la movilización política y social, así como a promover todas aquellas iniciativas y actuaciones jurídicas y administrativas necesarias para lograr la supresión del peaje del Huerna. Para ello, el Gobierno del Principado de Asturias asume el liderazgo de los siguientes compromisos:

1ª) Coordinar actuaciones a todos los niveles. Promoveremos acciones políticas, jurídicas y administrativas orientadas a consolidar la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, incorporando a todos los actores políticos, sociales y económicos para reforzar la posición de Asturias en esta reivindicación común.

2ª) Movilizar a la sociedad asturiana. Fomentaremos la participación activa de la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones empresariales y demás colectivos, garantizando que esta causa cuente con un respaldo amplio y sólido en todos los ámbitos pertinentes.

3ª) Desarrollar una estrategia integral. Elaboraremos un documento estratégico que recoja de manera exhaustiva la posición de Asturias sobre la supresión del peaje del Huerna, así como toda la documentación técnica y jurídica precisa para su remisión a todos los ámbitos y procedimientos autonómicos, estatales y europeos pertinentes, con el objetivo de lograr la nulidad de la prórroga.

4ª) Defender la legitimidad europea y la justicia histórica. Recordaremos constantemente que las prórrogas fueron ilegales y contrarias al interés general, asegurando que esta causa no se plantea como un privilegio, sino como la reparación de un agravio causado por decisiones injustas y contrarias a derecho.

5ª) Exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el cumplimiento del dictamen europeo. Reiteraremos la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que asuma jurídicamente el dictamen de la Comisión Europea y proceda a la eliminación del peaje de la AP-66, iniciando los procedimientos administrativos a tal efecto y garantizando la participación activa de Asturias en todo el proceso abierto. Asimismo, y hasta que concluyan los procedimientos administrativos y/o jurídicos que permitan anular la prórroga y sea efectiva la eliminación del peaje de la AP-66, solicitamos que, para evitar ahondar en la injusticia que supone esta carga impositiva, se bonifique desde el primer viaje el 100 % del importe a todos los usuarios.

Este manifiesto está abierto al respaldo de toda la sociedad asturiana, así como de cuantos colectivos y entidades deseen sumarse a esta causa común, que no es solo una cuestión económica, sino también un derecho a la igualdad territorial y a la justicia europea. Asturias no puede esperar más. Europa ha hablado con claridad: las prórrogas fueron contrarias al derecho y el peaje del Huerna carece de legitimidad. Por la supresión del peaje del Huerna.