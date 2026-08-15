Marcelino García Toral recibirá la insignia de oro y brillantes del Comité de Entrenadores

Archivo - Marcelino Garcia Toral - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador asturiano Marcelino García Toral recibirá la insignia de oro y brillantes del Comité Asturiano de Entrenadores de Fútbol, la máxima distinción que el órgano colegiado de los técnicos del Principado de Asturias pueden otorgar a uno de los suyos. La entrega tendrá lugar el próximo 11 de septiembre, viernes, en el Hotel Cristina de Noreña, en el transcurso del Día del Entrenador.

El entrenador de Careñes acumula una amplia trayectoria desde sus inicios en Villaviciosa, con el Lealtad, pasando por el Real Sporting, Recreativo de Huelva (con ascenso a 1ª División), Racing de Santander en dos etapas (clasificación para la Copa de la UEFA y semifinal de Copa del Rey), Real Zaragoza (nuevo ascenso a 1ª), Sevilla CF, Villarreal CF en dos etapas (ascenso a 1ª, clasificaciones para la Champions League, semifinales de Europa League), Valencia CF (Campeón de la Copa del Rey, y clasificación para la Champions League), Athletic Club (Campeón de la Supercopa de España y semifinales de la Copa del Rey).

Marcelino suma también una experiencia internacional, habiendo dirigido al Olympique de Marsella. Además de su historial y palmarés Juanjo Corujo, presidente del Comité Asturiano y miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional de Entrenadores, ha querido destacar su "total implicación con el comité asturiano, tanto como embajador privilegiado de los entrenadores del Principado, como por su magnífica predisposición para compartir sus conocimientos, tanto los suyos, como los de su cuerpo técnico de confianza".