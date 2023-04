Marcos Líndez anima a marcar la 'X solidaria' en la declaración de la renta

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Marcelino Marcos Líndez, ha animado este lunes a marcar la 'X' solidaria en la declaración de la renta con "una visión puesta en un horizonte de transformación social".

"Hacerlo es un medio para hacer más cercano o próximo el logro del bien común", ha dicho el representante asturiano en el acto de presentación de la campaña autonómica 'X Solidar' que se ha celebrado en el Salón Europa del parlamento asturiano y en el que también ha participado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, Melania Álvarez.

También han estado presentes representantes de organizaciones que integrar la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias y diputados asturianos.

En su discurso, Marcos Líndez ha indicado que marcar la 'x' solidaria en la declaración de la renta supone el "encomiable objetivo" de llevar a cabo programas que beneficien a las personas en exclusión social o pobreza a través de organizaciones de acción social. "Esperemos que esa recaudación que es variable y hoy, aún, indeterminada, se convierta en una cantidad mucho mayor que la de las anteriores campañas", ha comentado.

Marcos Líndez ha defendido la solidaridad de los proyectos como "medio para conseguir el desarrollo y el crecimiento de aquellas personas con las que caminamos conjuntamente, es la que reconoce al otro, no como alguien igual que yo, sino como un ser diferente y que en algún momento de su vida se siente dominado, excluido o dañado".

"La solidaridad que a mí me interesa es la que significa el encuentro, cara a cara, con el mundo del dolor, de las injusticias y ante el que no me puedo mostrar indiferente; es la solidaridad que analiza de forma seria la injusticia y la que constituye en eje fundamental del proyecto de vida de todo aquel que se tenga por solidario", ha subrayado.

La consejera de Derechos Sociales ha mostrado su "deseo de que esta campaña sea todo un éxito". "Tenéis todo nuestro apoyo", ha comprometido Melania Álvarez para lograr concienciar al mayor número de gente posible".

Víctor García, por su parte, ha agradecido "a los 880.000 asturianos que vienen teniendo un gesto solidario marcando la X solidaria para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad".

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, que ha presentado varios spot publicitarios de la campaña, ha explicado que la iniciativa 'X Solidaria' busca conseguir informar y concienciar a la sociedad de la necesidad de marcar la casilla 106 de "Actividades de Interés General consideradas de Interés Social" en la declaración de la renta, lo que permite destinar el 0,7% del dinero que recauda la Administración de nuestros impuestos a programas sociales.