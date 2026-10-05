Maria José Miranda (IU) afirma que "la legislatura no daba más de sí" y ahora "las calles hablaron"

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OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Organización de Izquierda Unida Asturias, María José Miranda, se ha referido al adelanto electoral al 29 de noviembre y ha indicado que "la legislatura estaba terminada y no daba más de sí" y ha añadido que "las calles hablaron y la movilización social es clara".

En declaraciones a los medios de comunicación, Miranda ha recordado que "un gobierno que cualquier iniciativa social que propone para mejorar la vida de la clase trabajadora es tumbada de manera sistemática en el Congreso de los Diputados, no podía esperar más".

"Yo creo que las calles hablaron, la movilización social es clara y ahora, afortunadamente, las españolas y los españoles tenemos el momento oportuno para decidir qué clase de sociedad queremos y qué clase de país queremos".

En este sentido ha incidido en que se podrá elegir entre "una sociedad hacia un país que mire por la clase trabajadora y que avance y ensanche derechos sociales y constitucionales o un país que vuelva a ponerse del lado del capital, de los especuladores y de los empresarios solamente con un nivel económico que lo único que va a hacer es mermar la calidad de vida de la clase trabajadora".