María López-Fanjul, nueva directora-gerente del Museo de Bellas Artes de Asturias

La Consejera De Cultura, Vanessa Gutiérrez (En La Cabecera De La Mesa En La Imagen), Preside La Reunión De La Junta De Gobierno Del Museo De Bellas Artes De Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presidido este martes la reunión de la junta de gobierno del Museo de Bellas Artes de Asturias en la que se ha aprobado la propuesta de la comisión de expertos para nombrar directora-gerente de la pinacoteca a María López-Fanjul y Díez del Corral.

Según ha señalado el principado en una nota de prensa, la elección de la nueva dirección se enmarca en un proceso de selección caracterizado por la transparencia y la excelencia, en el que una comisión de personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito museístico y académico ha evaluado las candidaturas presentadas.

Este comité, presidido por Leopoldo Tolivar Alas, ha estado integrado por Miguel Falomir, director del Museo del Prado y por Javier Barón, jefe de la colección de pintura del siglo XIX de la citada pinacoteca nacional, junto con la historiadora del arte María Bolaños, exdirectora del Museo Nacional de Escultura.

Junto a ellos, han participado la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Soledad Álvarez y María Auxiliadora Llamas, presidenta del Comité Español del Consejo Internacional de Museos (ICOM). La comisión se completó con la vocal de la junta de gobierno del Museo de Bellas Artes, Elisa Collado. Como secretario ejerció Jaime Hidalgo, secretario general técnico de la consejería.

María López-Fanjul es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Florencia, y máster en Gestión de Museos y Galerías por la City University of London. Se doctoró en el Courtauld Institute of Art de la Universidad de Londres con una investigación centrada en el coleccionismo y las prácticas curatoriales.

Su carrera profesional se ha desarrollado en instituciones de primer nivel, según ha detallado el principado: inició su andadura en el Museo Reina Sofía y en el Victoria and Albert Museum de Londres, trabajó en la Fundación La Caixa y en el Museo del Prado, y desde 2012 forma parte de los Museos Estatales de Berlín, donde ha sido jefa de conservación en el Bode-Museum, responsable de las colecciones de arte italiano posterior a 1500 y de la colección española.

A lo largo de su trayectoria, ha comisariado exposiciones de gran repercusión internacional, entre ellas El Siglo de Oro. Die Ära Velázquez (2016-2017), la serie Der zweite Blick (2019 y 2021), Klartext: zur Geschichte des Bode-Museums (2020) y Spanische Dialoge. Picasso aus dem Museum Berggruen (2023). También ha sido la directora artística de la Spanish Gallery en Bishop Auckland, Inglaterra.

"Su perfil combina una sólida formación académica con una experiencia internacional de primer nivel, lo que la convierte en una figura idónea para impulsar una nueva etapa en el Museo de Bellas Artes de Asturias", ha explicado el Gobierno asturiano.