María Orreo asumirá la gerencia del ERA tras el nombramiento de Nerea Monroy como consejera

La nueva gerente del ERA, María Orreo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha designado a María Orreo Montes, actual directora-gerente de la Asociación Emburria, como la nueva gerente del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para personas mayores de Asturias (ERA), cargo en el que sustituirá a Nerea Monroy, designada recientemente consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa, su nombramiento será aprobado en el Consejo de Gobierno del próximo martes. María Orreo Montes (Cangas de Onís, 1979), es diplomada en Educación Social y experta en Gerontología por la Universidad de Oviedo, además de haber realizado los cursos de postgrado de Directores de Centros de Servicios Sociales y de Dirección de Residencias y Atención a Personas en Situación de Dependencia, entre otras formaciones.

Ha trabajado como educadora social, en la creación y gestión de un Centro Especial de Empleo (CEE), en la implantación de sistemas de gestión de calidad, protocolos técnicos, evaluación y mejora continua, y en la gestión de recursos humanos, antes de ocupar la dirección de Emburria.

Emburria, que ha sido reconocida este mismo año con la Medalla de Asturias por su compromiso con la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional, ofrece servicios de apoyo desde los primeros años hasta la edad adulta para ayudar a cada persona con discapacidad a construir su propia identidad y alcanzar el bienestar en todos los ámbitos de la vida: educativo, social, familiar y laboral.