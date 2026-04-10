María Teresa Méndez Bravo, nueva presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Asturias

La nueva presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Asturias, María Teresa Méndez Bravo. - COLEGIO FARMACEÚTICOS

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

María Teresa Méndez Bravo ha sido elegida nueva presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Asturias. Tras el cierre del plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones de la Junta de Gobierno del Colegio, la Mesa Electoral anunció este viernes la proclamación de los nuevos cargos que regirán la institución.

Al haberse presentado una única candidatura para los cargos generales, y conforme a los Estatutos Colegiales, la lista encabezada por María Teresa Méndez Bravo ha sido proclamada electa sin necesidad de votación.

El equipo directivo se completa con Ignacio Migoya López como secretario; Ricardo Blasco García como tesorero y Leticia Gómez de Segura Iriarte como Vocal 1ª vicepresidenta, y otros once vocales, farmacéuticos del medio rural y urbano de diferentes concejos a lo largo del Principado de Asturias.

Del mismo modo, la mayoría de las vocalías de secciones especializadas han sido designadas de forma directa al contar con un único candidato por área: Para Administraciones Públicas, Natalia Rilla Villar; en Alimentación, Covadonga López-Fanjul Álvarez; en el área de Analistas, Pablo García Hernández; en Dermofarmaci, Cristina Braña Alonso, Ejercientes no propietarios, Janire Vega López; Homeopatía y Plantas Medicinales, Ángela Moreno de la Campa; Hospitales, Paula Raviña Fernández; Oficinas de Farmacias, Graciela Morán García-Ciaño y Ortopedia, Rubén Sánchez Oyarzabal.

El único proceso electoral que se llevará a cabo será para determinar el representante de la Vocalía de Distribución, cargo para el que concurren dos candidatos: César Antuña León e Inés Mata Monedero. La votación tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo de 2026, entre las 10:00 y las 18:00 horas.